Action PLTR : l’actualité de l’accord Palantir-FAA devrait faire sourire les investisseurs aujourd’hui

Quatre femmes déguisées en membres du personnel se sont enchaînées aux grilles de l’hippodrome. Sous le regard de la reine aujourd’hui, les femmes ont été enlevées et expulsées par le personnel. Le groupe a réussi à dévoiler une banderole après la première course à 14h30. La banderole disait “Racing to Extinction” afin de marquer le […] More