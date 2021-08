Action PLTR : le catalyseur de 11,4 millions de dollars qui envoie Palantir gagne aujourd’hui

L’un des titres qui a fait la une des journaux ces derniers temps a été Palantir (NYSE :PLTR). En effet, cette entreprise Peter Thiel a connu une dynamique ascendante impressionnante ces derniers temps. Aujourd’hui, l’action PLTR est en hausse de près de 8%. Et au cours du mois dernier, les actions de Palantir ont augmenté d’environ 20 %. Ces mouvements semblent marquer un renversement pour les investisseurs qui ont vu ce titre chuter de plus de 40 % par rapport à son sommet du début de l’année.

Palantir est une entreprise unique à bien des égards. Comme nous l’avons souligné hier, Palantir se concentre sur la création de valeur en faisant des choses que d’autres entreprises ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. L’investissement de la société dans huit sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) a surpris le marché. De plus, la décision de Palantir d’acheter pour 50 millions de dollars de lingots d’or s’est également révélée être un investissement intrigant, mais effrayant.

En effet, les spéculations sur la question de savoir si l’équipe de direction de Palantir voit un événement de cygne noir à l’horizon ont tourbillonné. C’est une entreprise avec une équipe de direction qui pense comme aucune autre. En conséquence, il n’est pas surprenant de constater un intérêt important des investisseurs de détail pour les actions PLTR.

Cela dit, il y a un autre catalyseur qui alimente le stock de PLTR aujourd’hui. Voyons pourquoi les investisseurs achètent aujourd’hui Palantir sur ce catalyseur de 11,4 millions de dollars.

Cathie Wood donne un coup de pouce au stock de PLTR

Aujourd’hui, un certain nombre de rapports ont souligné que Arche Investir la fondatrice Cathie Wood achète massivement Palantir. Rien qu’hier, Ark Invest a collecté plus de 476 000 actions, pour un total d’environ 11,4 millions de dollars. C’est une bonne partie du changement, et les investisseurs pointant vers un renversement potentiel considèrent les mouvements de Mme Wood comme de forts signaux d’achat.

Actuellement, Ark Invest détient 35,5 millions d’actions dans ses six fonds négociés en bourse (ETF). Ceux-ci sont estimés à plus de 870 millions de dollars et font de l’action PLTR l’un des avoirs les plus importants du gestionnaire d’ETF. Pour les investisseurs de détail, la poursuite des achats d’actions PLTR après la baisse a donné confiance dans ce commerce. De plus, certains investisseurs peuvent être rassurés de savoir que Palantir diversifie ses liquidités dans des classes d’actifs alternatives sûres.

On ne sait pas où ce stock ira à partir d’ici. Cependant, les investisseurs semblent aimer la façon dont les feuilles de thé s’alignent en ce moment. Cela dit, comme pour toutes les actions spéculatives motivées par des achats importants au détail, les investisseurs peuvent s’attendre à une volatilité à l’horizon. Investissez en conséquence.

