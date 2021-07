Action PLTR : les émotions assombrissent le jugement des investisseurs sur Palantir

Il est souvent conseillé aux investisseurs de mettre leurs émotions de côté lorsqu’ils achètent ou vendent des actions. Cependant, je crois que le problème avec Palantir Technologies (NYSE :PLTR) est que trop d’investisseurs sont pris dans leurs « sentiments ». C’est la seule explication à laquelle je puisse penser pour le tour de montagnes russes qui a été le stock de PLTR depuis sa cotation directe.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Cependant, l’investissement émotionnel vous laisse avec des angles morts. Dans le cas de Palantir, les investisseurs haussiers et baissiers doivent être sûrs de voir la situation dans son ensemble lorsqu’ils évaluent l’action PLTR. À ce stade, les investisseurs devraient prendre du recul pour voir que les deux côtés de l’argument ont des points en leur faveur.

Stock PLTR : pas une entreprise facile à définir

Une partie du problème pour Palantir est la compréhension qu’a l’investisseur moyen de son activité. Pour ceux qui ne vivent pas dans le monde du « big data » (le vôtre y compris), il peut être difficile de demander à quelqu’un de vous expliquer Palantir comme si vous aviez cinq ans.

En conséquence, les investisseurs accordent plus d’attention aux personnes avec lesquelles l’entreprise fait affaire, et le plus grand « qui » ​​pour Palantir est le gouvernement fédéral.

Maintenant, j’ai été clair dans les articles précédents que la société est – et a été – tout aussi susceptible de prendre de l’argent des administrations républicaines ou démocrates. Mais la politique fait d’étranges compagnons de lit. Comme l’a souligné Josh Enomoto, l’approche agnostique de l’entreprise laisse place à la critique des deux côtés du spectre idéologique.

Ce que les taureaux manquent

Les taureaux de Palantir ont été massivement consacrés au récit de croissance de l’entreprise. Cependant, cette approche ignore certains signaux d’alarme. D’une part, le coût d’acquisition de nouveaux clients est élevé. Vandita Jadeja a écrit que Palantir a fait de grands progrès sur ce front à hauteur de 169 millions de dollars.

Beaucoup de leurs nouveaux clients existent dans l’espace gouvernemental. Pour être juste, ces clients ont tendance à être collants. Et si vous retirez vos émotions du processus d’investissement, peu importe d’où proviennent les revenus. Cependant, cela rappelle toujours que, si l’évaluation de Palantir suggère qu’il est déjà arrivé, sa clientèle présente une réalité différente.

Il est également normal de frémir et de grimacer devant le montant d’argent versé en compensation d’actions. Will Ashworth a noté que le PDG et cofondateur de Palantir, Alex Karp, avait reçu 1,1 milliard de dollars en espèces et en actions en 2020. Cela représentait près de 5 % des revenus de l’entreprise pour l’année.

Ce que les ours manquent

Il y a deux côtés à chaque histoire, et les ours négligent également certains arguments convaincants. Puis-je intéresser quelqu’un à des actions d’entreprises qui ont des flux de trésorerie disponibles (FCF) positifs et en croissance ? Si tel est le cas, vous devriez examiner de plus près le stock de PLTR. Vous devriez également lire ce que Mark Hake a à dire sur ses prévisions pour le FCF de l’entreprise.

Si FCF ne vous suffit pas, que diriez-vous de marges brutes ajustées ? Au troisième trimestre 2020, la marge brute ajustée de Palantir était de 81 %. Au premier trimestre de cette année, il est passé à 83 %. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il en coûtera de l’argent à Palantir pour ajouter de nouveaux clients. Mais avec de telles marges, la société a un pouvoir de fixation des prix considérable à mettre sur la table.

De plus, les ours ignorent le fait que Palantir est, comme l’écrit Luke Lango, “le fournisseur de plate-forme d’analyse de données le plus technologiquement avancé au monde”. Cela justifierait la valorisation premium de l’entreprise car elle ne fait qu’effleurer la surface de son marché potentiel.

Le stock PLTR doit m’en montrer plus

Lorsque vous avez la chance d’écrire sur une gamme d’actions, vous allez avoir des succès et des échecs. Avec Palantir, j’ai choisi de le jouer au milieu. Et bien que ce ne soit pas un endroit populaire dans notre culture polarisée, cela m’a bien servi.

J’ai tendance à tomber dans le camp haussier, mais je reconnais que je veux en savoir plus avant d’adhérer à l’évaluation de l’entreprise. Je n’ai pas encore possédé d’actions PLTR et je vais probablement attendre qu’il y ait un peu plus de clarté sur la croissance des revenus de l’entreprise.

Ce n’est pas une décision émotionnelle, juste une décision rationnelle – pour l’instant.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.