Action PLTR: négociez Palantir alors que les actions de croissance se réchauffent

Palantir (NYSE:PLTR) était autrefois la belle du bal dynamique. En seulement quatre mois, la société publique fraîchement créée a augmenté de plus de 300%. Malheureusement, les retombées de février sur les actions de croissance ont poussé ses fans à se précipiter, et l’action PLTR tente depuis de trouver sa place. Dans l’article d’aujourd’hui, nous examinons à jour ses tentatives de fond et expliquons pourquoi je pense qu’un revirement pourrait être dans les cartes.

Le cas haussier du PLTR repose sur deux faits.

Premièrement, le secteur de la technologie fait un retour et les commerçants se réchauffent une fois de plus au facteur de croissance. Deuxièmement, la trajectoire de la tendance des prix de Palantir a changé. La pression à la vente s’atténue, et sur le côté, la nouvelle baisse. Examinons de plus près les deux.

De nouveaux sommets pour le Nasdaq

Pour mesurer l’appétit des investisseurs pour les actions de croissance, ne cherchez pas plus loin Nasdaq. Nous utiliserons le Invesco Confiance QQQ (NASDAQ:QQQ), qui est l’ETF incontournable de la rue pour suivre le Nasdaq-100. La moyenne mobile sur 50 jours est un indicateur aussi bon que n’importe quel autre pour identifier quand une tendance passe de haussier à baissier et vice versa.

Lorsque le sentiment des investisseurs s’est détérioré pour les actions de croissance en février, le QQQ est tombé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, envoyant un signe d’avertissement aux observateurs des graphiques à travers le pays. Nous avons passé les six semaines suivantes à patauger dans le no man’s land pendant que les taureaux cherchaient ailleurs l’amour.

Comme c’est toujours le cas dans un secteur comme la technologie, cependant, les acheteurs sont finalement revenus. Dans ce cas, leur apparition a eu lieu le 1er avril. QQQ est revenu au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours pour signaler que sa correction était terminée et qu’une nouvelle avance commençait. Depuis lors, c’est un coup droit plus haut qui vient d’éclipser le sommet précédent.

Les prix atteignant désormais des niveaux records, la conclusion est claire. Les valeurs de croissance comme Palantir ont un contexte beaucoup plus favorable.

Cours de l’Action PLTR

Si j’avais écrit cet article il y a un mois, j’aurais immédiatement rejeté toute idée commerciale haussière sur Palantir. Les détails techniques étaient désordonnés, et son graphique est resté dans une tendance baissière. Mais avec la montée en puissance de la technologie, les choses sont devenues un peu plus constructives – suffisamment pour que je puisse plaider en faveur d’un jeu d’options neutre ou haussier.

L’élan de la tendance baissière a ralenti pour les débutants, et nous avons maintenant vu des acheteurs défendre plusieurs fois un soutien de près de 21 $. La moyenne mobile sur 20 jours s’aplatit pour confirmer que la pression à la vente s’atténue. L’enthousiasme des taureaux devrait cependant être tempéré par le fait que nous n’avons pas brisé la résistance. Des bas de pivot égaux sont une chose, mais il faut des sommets de pivot plus élevés ou une résistance à défaut d’amener vraiment les acheteurs au chantier.

Je fixe 25 $ comme la ligne dans le sable qui doit être franchie avant que nous ayons une confirmation suffisante pour les transactions haussières. Tout élément directionnel entré avant cette date est anticipatif. Vous obtiendrez un meilleur prix, bien sûr, mais le risque de perte est sans doute plus élevé.

Deux considérations commerciales

Les pêcheurs de fond peuvent cartographier deux métiers ici. Le premier est un échange de flux de trésorerie neutre conçu pour tirer parti des mouvements latéraux continus. Le second est un jeu haussier que vous pouvez déployer si l’action PLTR dépasse la résistance de 25 $.

Commerce neutre: Vendez le put de 20 $ mai pour 55 cents.

Ce pari est payant si les prix se situent au nord de 20 $ à l’expiration. Votre gain est plafonné à 55 $ par contrat. Pour minimiser les dommages si PLTR tombe, sortez sur une pause en dessous de 20 $.

Bull Trade: Achetez l’appel taureau 25 $ / 30 $ de juin.

Si vous prenez l’entrée anticipée et achetez maintenant, cela vous coûtera 1,20 $. La hausse potentielle est de 3,80 $.

Si vous attendez d’abord que le PLTR dépasse 25 USD, le coût sera d’environ 1,50 USD avec un potentiel de hausse de 3,50 USD.

