Action PLTR : Palantir continue de lutter après une baisse des revenus

Actions de Palantir Technologies (NASDAQ :PLTR) a fortement chuté à la suite de bénéfices mitigés. L’action PLTR avait atteint des sommets récents proches de 27 $ avant de succomber à la pression de vente après le rapport. Attendez-vous à plus de ventes au cours des prochaines semaines maintenant que la dynamique haussière a été interrompue sur un PLTR surévalué.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Le bénéfice est venu comme prévu à 4 cents par action. Les revenus ont été battus à 392 millions de dollars, au-dessus du consensus de 385 millions de dollars.

La société a également augmenté, s’attendant à un chiffre d’affaires de 418 millions de dollars au quatrième trimestre. C’est bien au-dessus des estimations précédentes des analystes pour 402 millions de dollars. Bien qu’il s’agisse certainement d’un battement, le chiffre d’affaires n’a pas été un coup sûr du type de battement de balle.

Le contributeur d’InvestorPlace, Chris Tyler, a une opinion haussière sur les bénéfices postérieurs du PLTR. Pourtant, même un taureau avoué comme M. Tyler note que la croissance des revenus et les prévisions sont plutôt tièdes.

Dans son rapport, il note que la dernière publication des résultats a marqué la croissance des revenus la plus lente depuis que Palantir est devenu public. C’est certainement problématique pour une entreprise qui se négocie à plus de 27x prix/ventes.

La combinaison d’un ralentissement de la croissance et de multiples très élevés amène finalement certains à remettre en question les valorisations. En fin de compte, les valorisations comptent, même dans un marché dynamique comme celui que nous connaissons actuellement.

C’est peut-être la raison pour laquelle l’analyste de RBC, Rishi Jaluria, a abaissé la note de l’action PLTR pour sous-estimer les bénéfices postérieurs. Son nouvel objectif de prix a été abaissé de 25 $ à 19 $ en raison du ralentissement de la croissance des revenus. La note moyenne des analystes selon TipRanks est désormais une vente modérée avec un objectif de prix de 22,83 $. Cela implique une baisse de près de 6% du cours de clôture de 24,25 $ de l’action PLTR.

Prise de vue technique sur le stock PLTR

De plus, Palantir semble résolument baissier d’un point de vue technique après les bénéfices. L’action PLTR est tombée en dessous de la moyenne mobile très importante de 20 jours. Cela a été un signe avant-coureur de nouvelles baisses dans le passé. Les actions n’ont pas non plus réussi à maintenir la ligne de tendance haussière, ce qui a également conduit à une baisse des prix auparavant.

La dynamique vient de devenir négative. L’abréviation de la moyenne mobile de convergence/divergence (MACD) est sur le point de générer un signal de vente sur toute nouvelle faiblesse.

Rush Street Interactive Inc (NYSE :RSI) a fortement chuté en neuf jours mais n’est toujours pas à des valeurs de survente. Recherchez un nouveau test des plus bas récents près de 23 $ au cours des prochaines semaines.

Comment négocier des actions PTLR

Les options Palantir comportent toujours une prime décente, même après les gains. La volatilité implicite (IV) est proche du niveau 50. Cela signifie que les stratégies de vente d’options continuent d’être viables lors de la construction de transactions.

Ainsi, un écart d’achat baissier a un sens probabiliste. Vous pouvez être payé maintenant pour vous positionner en tant que vendeur d’actions PLTR à des prix plus élevés, le tout selon un risque défini.

Idée commerciale : Vendez des PLTR en décembre pour 27 $ d’appels et achetez des PLTR en décembre 29 $ d’appels pour un crédit net de 25 cents

Le gain maximum sur le commerce est de 25 $ par propagation. Le risque maximum est de 175 $ par spread. Le rendement du risque est de 14,28 % pendant 37 jours (225 % annualisé).

Le prix d’exercice court de 27 $ offre un coussin haussier de 11,34 % au cours de clôture de 24,25 $ de l’action PLTR. Il est également juste au niveau des récents sommets proches de 27 $, là où le dernier rallye a échoué.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Tim est apparu sur PBS et le rapport Nightly Business, tout en maintenant une apparition hebdomadaire sur Bloomberg TV et CBOE-TV pour discuter de tout, de la volatilité aux LEAP. Tim a également été invité pour des apparitions récurrentes sur le Volatility Playbook de CNBC.