Action PLTR : Palantir propose une paire de transactions en petits groupes

in

Les investisseurs ont applaudi les derniers chiffres des bénéfices de Palantir (NYSE :PLTR) plus tôt ce mois-ci, mais la nouvelle société ouverte a depuis vu le cours de son action languir. Bien sûr, le mouvement latéral saccadé n’est pas nouveau pour le stock PLTR. Pour la part du lion de 2021, il a été bloqué dans une fourchette.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Les traders de flux de trésorerie qui lancent des stratégies d’options courtes se portent bien, mais les traders directionnels doivent être aggravés par l’échec du lancement.

Même un rapport trimestriel apparemment stellaire n’a pas suffi à déclencher une nouvelle tendance haussière. En toute justice pour Palantir, cependant, nous ne sommes qu’à deux semaines de l’événement. Et bien que les prix n’aient pas grimpé en flèche, ils n’ont pas non plus chuté.

L’un des aspects positifs de la récente vague de neutralité est la facilité avec laquelle il est possible de créer des transactions autour du support et de la résistance. Nous allons creuser cela momentanément. Mais d’abord, jetons un bref coup d’œil aux chiffres des gains.

Les gains de Palantir éblouissent

Pour le deuxième trimestre, la société d’analyse de données basée au Colorado a annoncé une augmentation de 49% de ses revenus, dépassant de loin les attentes de Street. Les ventes totales se sont élevées à 376 millions de dollars contre 352,3 millions de dollars attendus. Cela s’est traduit par un bénéfice ajusté par action de 4%, ce qui correspond aux prévisions. Pour l’avenir, la société a augmenté ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’année entière de 150 millions de dollars à plus de 300 millions de dollars.

Ce qui est le plus important pour moi en tant que technicien, c’est la réponse du stock. Après le rapport, les prix ont clôturé en hausse de 11%, le volume des transactions dépassant les 200 millions d’actions au cours de la session. Ceux qui espéraient que c’était le début d’une nouvelle tendance haussière ont depuis été déçus. PLTR n’a pas bougé d’un pouce en deux semaines.

Pourtant, la poussée initiale a porté les prix au nord de la moyenne mobile de 50 jours où ils restent aujourd’hui.

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les vendeurs se sont installés à près de 25,50 $ et les acheteurs restent fidèles à 23,75 $. Pour une action qui affiche une fourchette réelle moyenne de 1,27 $, il s’agit d’une fourchette extrêmement étroite et témoigne de l’impasse dans laquelle se trouvent les prix. Compte tenu des fondamentaux positifs révélés par le rapport de ce mois-ci et du sentiment positif qui l’entoure, jouer pour une pause de support semble stupide.

Au lieu de cela, j’aime me positionner pour une éventuelle poussée plus élevée avec des stratégies d’options à long terme. Si nous pouvons retirer 25,50 $, l’action PLTR a un coup droit au prochain pivot de résistance à 27,50 $.

2 transactions d’options d’achat d’actions PLTR

Compte tenu du faible cours de l’action de Palantir, de simples transactions d’options à une seule jambe devraient fonctionner. Dans des situations comme celle-ci, je trouve peu de valeur à construire des spreads d’options compliqués. Au lieu de cela, les appels longs et les options de vente courtes offrent deux choix intelligents pour satisfaire les traders directionnels et orientés flux de trésorerie. Jetons un coup d’œil à chacun.

Appel long : Il n’y a rien de plus agressif que d’arracher des appels, donc PLTR doit retirer une résistance de 25,50 $ avant d’appuyer sur la gâchette. Nous avons besoin de confirmation que la prochaine étape a commencé. j’apprécie acheter l’appel de 25 $ d’octobre pour environ 1,60 $. Le risque est limité à votre coût initial, mais peut être réduit en quittant si les prix tombent en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours à 23,45 $. La récompense est illimitée.

Vente courte : Si vous n’êtes pas assez optimiste pour acheter des options d’achat, les options de vente à découvert sont la solution. Ils profitent de la dégradation du temps et paieront tant que le PLTR ne chute pas trop au cours du mois à venir. Par exemple, vendez le put à 21 $ d’octobre pour 50 centimes. La récompense est plafonnée à votre prime initiale et vous appartiendra si les prix dépassent 21 $ à l’expiration.

En vendant le put, vous êtes obligé d’acheter 100 actions à 21 $ si le put reste dans la monnaie à l’expiration. Cependant, vous pouvez contourner l’affectation en quittant le put avant l’expiration.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !