Action PLTR : Palantir reste une énigme pour Wall Street

Investisseurs dans Palantir Les technologies (NYSE :PLTR) ont du mal à le faire ces derniers temps. Les actions de la grande entreprise de données ont baissé d’environ 30% en un peu plus d’un mois. Et depuis qu’elle a atteint un sommet historique de 45 $ fin janvier, l’action PLTR a baissé de 58%.

Cependant, les premiers investisseurs de Palantir sont toujours bien assis. L’action PLTR est devenue publique en septembre 2020 via une cotation directe. Les actions ont ouvert à 10 $, ce qui signifie qu’elles ont augmenté de près de 90 % au cours des 14 derniers mois.

Il m’est arrivé de lire un article de novembre dans Fortune sur Palantir Technologies (NYSE :PLTR) en discutant du modèle commercial de l’entreprise d’analyse de données et de son conflit d’intérêts intrinsèque. L’article suggère que certains analystes craignent que la tendance de Palantir à vendre ses services à des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) dans lesquelles elle a investi ne masque la santé réelle de son activité principale.

Voici mon avis sur cette hypothèse.

Mon avis sur les investissements SPAC de Palantir

Fortune a parlé à quelques analystes qui ont expliqué certains des problèmes liés au conflit d’intérêts potentiel de Palantir.

« À certains égards, cela semble un peu néfaste », a déclaré à Fortune Tyler Radke, analyste principal de la recherche sur les actions de Citigroup. « Ils sortent et font ces investissements, puis ces petites entreprises qui deviennent publiques via un SPAC – beaucoup d’entre elles n’ont même pas de revenus – se retournent et utilisent ce produit pour acheter le logiciel Palantir. »

Un autre analyste mentionné dans l’article de Fortune, Rishi Jaluria de RBC Marchés des Capitaux, s’est demandé pourquoi Palantir investissait dans ces sociétés spéculatives de SPAC qui ont eu peu de succès à ce jour. « Si je veux le dire de manière moins charitable, est-ce que Palantir achète des revenus ? » dit Jaluria.

Selon Palantir, seuls 2 % des revenus générés par l’entreprise au cours des neuf premiers mois de l’année provenaient de ces sociétés. Le reste provenait de bons appels de vente à l’ancienne.

Comme je l’ai indiqué dans mon article de novembre sur Palantir, il pourrait générer jusqu’à 1,3 milliard de dollars par an de flux de trésorerie disponibles (FCF) d’ici la fin de 2025. Avec une dette représentant moins de 1% de sa capitalisation boursière, ces investissements SPAC sont à peine une grosse affaire.

Cependant, si un ou deux d’entre eux s’avèrent payants, les actionnaires de PLTR tirent un avantage supplémentaire de la prise de risque de l’entreprise. Donc, je ne suis pas préoccupé par les paris annexes de Palantir. S’ils investissent dans des entreprises qui pourraient bénéficier de la plate-forme d’analyse de données Foundry de Palantir, je ne vois pas pourquoi les deux parties ne profiteraient pas de l’association mutuelle.

Mais ne me croyez pas sur parole. Je lirais l’article de Fortune et me déciderais si Palantir achète des revenus. Je ne le crois pas.

Palantir Zig quand les autres Zag

Il ne fait aucun doute que Palantir marche au rythme d’un batteur différent. Mais c’est ce qui m’intrigue dans l’entreprise.

Comme je l’ai dit en novembre, si Palantir garde un œil sur le prix – en développant ses plates-formes Foundry et Gotham – les actions de PLTR pourraient générer des gains énormes pour les actionnaires.

En mai, j’ai contesté la rémunération d’un milliard de dollars du PDG de Palantir, Alex Karp, en 2020, en écrivant : « Aucun PDG, même un co-fondateur, ne mérite ce genre de salaire. Et n’oublions pas que Karp a en fait gagné 48,7 millions de dollars en 2020 à partir de 2,57 millions d’actions exercées sur les précédentes attributions d’options acquises au cours de l’année.

Cela dit, Karp sera finalement évalué en fonction de ce qu’il fait d’actionnaires et non de ce qu’il gagne pour lui-même. J’ai donc décidé de mettre ce problème de côté. J’espère qu’il ne reviendra pas me mordre le postérieur.

L’essentiel sur le stock PLTR

À la fin de mon article de mai, j’ai suggéré aux investisseurs d’attendre que l’action PLTR se négocie à l’adolescence avant d’acheter, de préférence autour de 15 $ par action.

Au moment où j’écris ces lignes, PLTR négocie à l’adolescence pour la deuxième fois seulement en 2021. La première fois, c’était en mai, quand j’ai dit que son PDG était surpayé. Au cours des 52 dernières semaines, le plus bas niveau de ses actions est de 17,06 $ le 11 mai.

Si vous pensez, comme moi, que les accords SPAC de Palantir sont une alternative intéressante plutôt qu’un moyen de générer des revenus, il serait sage d’acheter des actions si l’action PLTR chute entre 15 $ et 17,06 $ au cours des prochains mois.

