Action PLTR: Quelle est la valeur de l’action PLTR lorsque les actions se fanent mal?

Après Technologies Palantir (NYSE:PLTR) a publié des résultats trimestriels la semaine dernière, la pression à la vente s’est atténuée. L’action PLTR a effacé une partie de la perte de 13% du mois en terminant la semaine à 1,7% dérisoire. Accumulé par ARK Invest à des prix plus élevés au cours des derniers mois et mentionné quotidiennement sur WallStreetBest de Reddit, pourquoi l’action de Palantir est-elle si faible?

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Les investisseurs à long terme considèrent l’action PLTR comme le prochain multi-ensacheuse en raison de ses revenus à long terme. Depuis son introduction en bourse, Palantir a annoncé de petits contrats avec des organisations de santé, le gouvernement et l’armée. Au cours des prochaines années, ces montants de contrat augmenteront énormément. Cela suggérerait que la valeur future devrait facilement dépasser celle de Flocon de neige (NYSE:NEIGE) et d’autres sociétés de logiciels.

Alors que les actions PLTR sous-performent, quel est le bon prix à payer? Quelle est la valeur du stock?

Stock PLTR en chute libre

Palantir tombe à côté de celui de l’indice Nasdaq Composite. Cela peut changer. Il a affiché de solides résultats au premier trimestre. Les revenus ont augmenté de 49% d’une année sur l’autre pour atteindre 341 millions de dollars. Les recettes du gouvernement américain ont augmenté à un rythme plus rapide, en hausse de 83% en glissement annuel, tandis que les recettes commerciales ont augmenté de 72% en glissement annuel.

Des marges de 44% sont notables mais insuffisantes pour éviter une perte nette GAAP par action de 7 cents. Les coûts de vente et de marketing ont dépassé 136 millions de dollars, en forte hausse par rapport à 98,6 millions de dollars l’an dernier. La recherche et le développement, un coût bienvenu car il valorise l’offre de produits, a augmenté. Les frais généraux et administratifs de 146,6 millions de dollars, contre 70,76 millions de dollars, sont très préoccupants.

Les coûts à court terme dépassent toujours la croissance des revenus.

Président directeur général Shyam Sankar a déclaré que la société était pionnière en matière de micro-modèles pour Apollo pour l’intelligence artificielle Edge. Il a dit, “Tout comme les micro-services sont la base des architectures logicielles modernes, nous pensons que les micro-modèles sont la façon dont vous opérationnalisez l’IA à grande échelle pour un avantage durable. »

Palantir a présenté le micro-modèle le mois dernier. Maintenant qu’il est en ligne, il formera plus efficacement les clients sur les fonctionnalités du produit. Edge AI facilitera la gestion et le déploiement de plusieurs modèles versionnés indépendamment. Les clients peuvent gérer les tâches en les décomposant en plusieurs modèles. À partir de là, ils peuvent améliorer la tâche de manière isolée. Après cela, ils ont assemblé les pièces pour le modèle AI.

Occasion

Palantir s’est à peine développé au sein de son marché adressable. Il ne compte qu’une poignée d’entreprises Fortune 500. De plus, au fur et à mesure qu’elle étend sa capacité grâce à l’embauche de personnel, elle peut se déplacer en aval vers les entreprises de taille moyenne. Lorsque les investisseurs se rendent compte que Palantir ne dispose que d’une fraction des dépenses de défense et du budget du gouvernement américain, le potentiel de revenus futurs est plus grand qu’on ne le pensait.

Les lecteurs devraient d’abord prévoir un modeste modèle de croissance des revenus pour Palantir au cours des cinq prochaines années. Un modèle de sortie d’EBITDA de flux de trésorerie actualisé applique un multiple de sortie d’EBITDA pour calculer la valeur terminale après cinq ans. Supposons les métriques suivantes ci-dessous:

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 7,8% – 6,7% 7,20% EBITDA terminal Multiple 25,9x – 27,9x 26,9x Juste valeur 19,58 $ – 21,68 $ 20,61 $

Modèle de finbox

À 20,61 $, Palantir n’offre pas beaucoup d’avantages pour le moment. Les revenus doivent augmenter jusqu’à 50% par an tandis que l’EBITDA augmente à partir de l’exercice 2023. Cela donnerait à l’entreprise suffisamment de temps pour consolider des accords plus importants avec le gouvernement.

Carte gracieuseté de Stock Rover

Dans le graphique ci-dessus, Palantir offre la valeur la plus basse par rapport à des pairs comme Kingsoft (NASDAQ:KC) ou alors PagSeguro Digital (NYSE:PAGS). Heureusement, sa valeur s’améliore sur plusieurs trimestres à mesure que les bénéfices d’exploitation augmentent. Dans la défense de Palantir en tant que meilleur investissement, Kingsoft est une société d’infrastructure en tant que service. Les marges dans l’espace d’infrastructure sont minces. Palantir a la possibilité d’augmenter ses marges à mesure que les clients achètent ses solutions d’intelligence artificielle en quantités croissantes.

Vos plats à emporter

Palantir a encore trop de followers et de fans. Les résultats trimestriels sont encourageants, suggérant que les investisseurs qui ont acheté l’action post-introduction en bourse à 10 $ devraient toujours tenir. Quiconque a acheté le titre entre 25 et 40 dollars devra probablement attendre quelques années avant d’atteindre le seuil de rentabilité.

A la date de publication, Chris Lau ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.