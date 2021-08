Action PMCB : 2 grandes raisons pour lesquelles PharmaCyte Biotech s’envole de 70 % aujourd’hui

Parmi les sociétés à petite capitalisation qui font de grands mouvements aujourd’hui, il y a PharmaCyte Biotech (OTCMKTS :PMCB). En effet, le titre PMCB est en hausse de près de 60% au moment de la rédaction sur un volume très important.

Source : Shutterstock

L’action des prix d’aujourd’hui en actions PMCB est un spectacle bienvenu pour les investisseurs dans cette société de biotechnologie. En effet, les actions de PMCB ont suivi une trajectoire assez baissière au cours des six derniers mois. Depuis qu’elles ont atteint un sommet de plus de 57 $ par action en février, les actions de PMCB ont perdu plus de 90% de leur valeur dans une déroute absolue.

Maintenant, une partie de cette baisse est probablement liée à la baisse de la demande parmi les penny stocks spéculatifs ces derniers temps. Le secteur de la biotechnologie est également celui qui a vu beaucoup d’argent se diriger vers les grandes capitalisations et s’éloigner des noms plus spéculatifs comme PharmaCyte récemment. Les investisseurs qui cherchent à placer leur argent dans des sociétés dotées de pipelines de produits à long terme semblent se concentrer ces derniers temps sur les sociétés de biotechnologie les mieux capitalisées.

Cependant, l’impressionnant mouvement haussier d’aujourd’hui de l’action PMCB suggère qu’il existe des catalyseurs en faveur de cette société. Plongeons-nous dans deux des grands catalyseurs qui alimentent cette action aujourd’hui.

Pourquoi le stock de PMCB décolle aujourd’hui

PharmaCyte a annoncé hier que la société avait clôturé une offre de 15 millions de dollars. Cette offre publique de 3,5 millions d’actions et de bons de souscription apporte à PharmaCyte des liquidités pour financer ses opérations. De plus, étant donné la capitalisation boursière de PharmaCyte à moins de 6 millions de dollars, les investisseurs semblent apprécier la stabilité du bilan offerte par cet accord.

Chaque entreprise de biotechnologie a besoin d’un capital initial important pour procéder aux essais nécessaires à l’approbation de son pipeline par les régulateurs. Compte tenu de diverses préoccupations en matière de capitalisation, PMCB a été une action que les investisseurs semblent avoir largement évité ces derniers temps. Ce financement clarifie quelque peu l’air pour les investisseurs inquiets de ce potentiel vent contraire.

De plus, PharmaCyte a annoncé son passage du marché OTC au marché Nasdaq échange en début de semaine. Ce passage à une bourse majeure fournira plus de liquidités aux investisseurs. De plus, cela signale la force de cette entreprise de biotechnologie qui va de l’avant. Les investisseurs semblent apprécier cette décision et ils augmentent leurs actions en conséquence.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.