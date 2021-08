Action POSH : achetez des actions Poshmark alors que des préoccupations temporaires empêchent les autres investisseurs d’entrer

in

Poshmark (NASDAQ :CHIC) a été pris dans une tendance baissière assez importante au cours des dernières semaines. Un boom des achats de vêtements à la rentrée était censé dynamiser la croissance de Poshmark, mais les préoccupations de Covid-19 – pas les vêtements – sont actuellement au premier plan de toutes les têtes. Soi-disant.

Bien que ces préoccupations soient certainement valables, elles ne correspondent pas actuellement à ce qui se passe réellement.

Nos vérifications de canaux sur Google Trends, SimilarWeb et AppAnnie révèlent un aperçu de la situation actuelle : l’intérêt de recherche lié à Poshmark est stable, le trafic Web vers Poshmark.com augmente et les téléchargements de l’application mobile de Poshmark ont ​​augmenté en juin et juillet.

Ainsi, nous considérons les risques de Covid-19 comme des risques futurs qui ne se sont pas encore matérialisés.

Est-il possible qu’ils se matérialisent ? Peut-être.

Mais nous pensons que même dans le cas où ils le feraient, l’impact négatif qu’ils auront sur le comportement des consommateurs sera faible et de courte durée. Et que les gens continueront d’acheter des vêtements, quelle que soit l’évolution de la pandémie.

La croissance à long terme est ce qui compte

D’une part, la société a récemment annoncé son intention d’intégrer l’Inde dans le mix, ce qui signifie que plus de gens que jamais achèteront des vêtements via Poshmark assez tôt.

D’ici la fin du trimestre, les particuliers en Inde pourront acheter et vendre des vêtements sur Poshmark.com et à partir de l’application. Le marché de Poshmark va beaucoup croître en raison de cette expansion, grâce à la population indienne de 622 millions d’habitants avertie d’Internet.

Et, si et quand la pandémie aura un impact sur Poshmark, ce sera temporaire. Cela durera quelques mois au maximum.

Le récit de croissance à long terme reste ici intact. Et tant que cela reste vrai, nous restons optimistes sur les actions POSH.

