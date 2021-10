Action PROG : 7 choses à savoir sur la descendance alors que les actions montent en flèche de 15 %

Au cours du dernier mois, Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) a été un favori des investisseurs de détail. En effet, les actions de PROG ont augmenté en escalier au cours de cette période, plus que triplé au cours du seul mois dernier.

En conséquence, du point de vue du momentum, les investisseurs particuliers ont beaucoup à aimer avec ce titre. C’est volatil, mais Progenity n’a pas déçu en termes de rendements à court terme.

Aujourd’hui, le stock de PROG a augmenté de plus de 15% au moment de la rédaction sur un volume très important. Au moment de la rédaction de cet article, près de trois fois le nombre quotidien moyen d’actions ont été négociées. En conséquence, les investisseurs peuvent s’attendre à voir une sorte de nouvelles conduire ce mouvement.

Cela dit, l’action des prix d’aujourd’hui dans l’action PROG ne semble pas être une nouvelle. Au lieu de cela, diverses actions spéculatives à petite capitalisation ont augmenté en tandem aujourd’hui sur le sentiment positif parmi ces jeux spéculatifs.

Par conséquent, examinons quelques éléments que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Progenity.

Ce qu’il faut savoir sur la progéniture alors que le stock de PROG augmente aujourd’hui

Progenity est une société de biotechnologie axée sur les disciplines de la santé des femmes, de la biothérapie gastro-intestinale (GI) et orale. La société intègre la génomique, l’épigénomique, la protéomique et la métabolomique dans son processus. En utilisant des tests moléculaires, la société espère fournir des dispositifs ingérables pouvant fournir des solutions d’échantillonnage diagnostique et d’administration de médicaments. En conséquence, ce titre est considéré comme un titre avec un énorme potentiel en tant qu’innovateur scientifique. Le 13 octobre, la société a annoncé que quatre brevets avaient été délivrés par l’Office américain des brevets et des marques. Ces brevets couvrent diverses technologies ingérables liées à la thérapeutique gastro-intestinale. Depuis cette annonce, les actions de Progenity ont continué à augmenter sur ce catalyseur.

À la date de publication, Chris MacDonald n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication d'InvestorPlace.com.