Action PSFE : les nouvelles décevantes du portefeuille numérique qui font plonger les actions de Paysafe

Paysafe (NYSE :PSFE) l’action ne fait pas si chaud aujourd’hui, car les nouvelles négatives sur le portefeuille numérique de son dernier rapport sur les bénéfices martèlent les actions.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société comprend une ventilation de ses revenus pour la période. Dans l’ensemble, la société n’a pas répondu aux attentes avec un chiffre d’affaires de 353,59 millions de dollars. Cela manque l’estimation de Wall Street de 370,63 millions de dollars. C’est une baisse d’environ 1 % par rapport à la même période l’an dernier.

En approfondissant cette nouvelle, les revenus du portefeuille numérique pour le trimestre se sont élevés à 83,66 millions de dollars. C’est un véritable coup dur pour l’action PSFE étant donné qu’elle représente une baisse de 15,1% par rapport aux 98,54 millions de dollars déclarés au troisième trimestre 2020.

Les faibles résultats des revenus pour le troisième trimestre de l’année ont également amené Paysafe à réviser ses perspectives pour 2021. Parmi celles-ci, les revenus du quatrième trimestre devraient aller de 355 millions de dollars à 365 millions de dollars. Cela lui ferait manquer l’estimation de Wall Street de 417,74 $ pour le trimestre.

Bien sûr, les nouvelles orientations de Paysafe pour 2021 n’aident pas non plus le stock PSFE aujourd’hui. La société s’attend à ce que les revenus pour l’année se situent entre 14,7 et 1,48 milliard de dollars. Encore une fois, cela l’empêcherait d’atteindre l’estimation de revenus 2021 des analystes de 1,55 milliard de dollars.

Philip McHugh, PDG de Paysafe, a déclaré ce qui suit dans le dernier rapport sur les résultats.

« Au troisième trimestre, nous avons publié un EBITDA ajusté conforme à nos attentes, malgré des revenus plus faibles que prévu, reflétant à la fois les défis du marché et de performance au sein de l’activité portefeuille numérique. Bien que la tendance récente conduira à des perspectives financières ajustées, nous continuons de voir une forte dynamique dans l’ensemble de l’entreprise. »

L’action PSFE est en baisse de 40 % jeudi matin et de 69,8 % depuis le début de l’année.

Les investisseurs à la recherche de nouvelles boursières aujourd’hui voudront continuer à lire !

Il existe de nombreuses couvertures d’actions pour les traders aujourd’hui. Cela comprend tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND), Fossile (NASDAQ :FOSL), et Groupe lucide (NASDAQ :LCID) partage aujourd’hui. Vous pouvez trouver tout cela disponible sur les liens ci-dessous!

Plus d’actualités boursières du jeudi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer