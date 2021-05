Action PSFE: l’intérêt croissant pour les paiements dans le cloud est une bonne nouvelle

Après avoir fusionné avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Foley Trasimene Acquisition II, Paysafe (NYSE:PSFE) a fait ses débuts sur le New York Stock Exchange le 31 mars. C’était un événement majeur sur le marché car de nombreux commerçants étaient impatients d’acheter des actions PSFE.

Source: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

L’opération de fusion a attiré l’attention de la presse financière car la transaction, à sa clôture, reflétait une valeur d’entreprise pro-forma implicite d’environ 9 milliards de dollars.

Mais le stock PSFE n’a pas atteint la lune après le 31 mars. En fait, il a juste livré un gros «rien de burger».

Cela montre simplement que le battage médiatique sur les actions des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) a peut-être été excessif. Pourtant, il y a quelque chose de notable à propos de Paysafe – une connexion avec un géant du commerce électronique et un fournisseur de plate-forme cloud – qui devrait encourager les investisseurs.

Un examen plus approfondi du stock PSFE

Au quatrième trimestre de 2020, l’action PSFE n’existait pas encore, mais il y avait l’action BFT, qui représentait Foley Trasimene Acquisition Corp.II. À cette époque, le cours de l’action était proche de 10 $.

Cependant, une montée en flèche du prix des actions a commencé en décembre et s’est poursuivie en janvier 2021. Le 25 janvier, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 19,57 $.

La manie SPAC était en plein effet, mais elle n’était pas censée durer éternellement. Ainsi, l’action BFT / PSFE s’est engagée dans une baisse de plusieurs mois, au grand dam des investisseurs.

Le 10 mai, le stock était tombé à 13,57 $ et il semblait que les acheteurs prenaient des vacances. Alors, cela signifie-t-il que la situation est désespérée pour les actionnaires?

Pas nécessairement. Même si la manie SPAC est passée et disparue, il y a encore des raisons d’être optimiste sur Paysafe, et donc sur l’action PSFE.

Un vrai accélérateur

Paysafe est connu comme un processeur numérique de premier plan de paiements et de services marchands associés.

Philip McHugh, PDG de Paysafe, a observé que le début de la pandémie de Covid-19 a fourni un vent favorable aux activités de son entreprise.

Covid-19 «a été un véritable accélérateur dans l’adoption de méthodes de paiement alternatives», a expliqué McHugh. «Les consommateurs se sont adaptés et se sont familiarisés avec d’autres méthodes de paiement au cours de l’année dernière, en partie parce qu’ils ont dû le faire en raison de la pandémie.»

Ce n’est pas seulement une théorie, car Paysafe a les chiffres pour étayer les affirmations de McHugh.

Des recherches récemment menées pour le compte de Paysafe ont révélé des changements révélateurs dans les habitudes de dépenses des consommateurs:

86% ont déclaré que leurs habitudes de paiement avaient changé depuis le début de la pandémie de Covid-19 59% ont essayé un nouveau mode de paiement pour la première fois Parmi la tranche d’âge des 18 à 24 ans, 77% ont essayé un nouveau mode de paiement pour la première fois, 31% sont désormais plus susceptibles d’utiliser un autre mode de paiement (autre que les cartes de crédit ou de débit) lors d’un achat en ligne 32% des consommateurs dans le monde utilisent des portefeuilles numériques plus fréquemment qu’ils ne le faisaient avant la pandémie de Covid-19

Transition vers le cloud

Comme vous pouvez le voir, les affirmations de McHugh concernant l’adaptation des consommateurs à des méthodes de paiement alternatives sont valables.

C’est une excellente nouvelle pour Paysafe et les parties prenantes de l’entreprise. De plus, il y a autre chose à célébrer pour les investisseurs.

Il n’y a pas longtemps, Paysafe a annoncé une collaboration stratégique avec D’Amazon (NASDAQ:AMZN) segment des spécialistes de la plate-forme cloud.

Un accord mondial pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) permettrait à Paysafe de migrer pratiquement tous ses principaux services vers le cloud.

Ces services comprendront les solutions Skrill, paysafecard, Paysafecash, NETELLER et eCash.

Les solutions eCash ont déjà été migrées vers le cloud, de sorte que la première étape est déjà franchie.

Les transactions basées sur le cloud offrent la possibilité d’améliorer la facilité, la vitesse et la connectivité.

De plus, comme le souligne le communiqué de presse, «le traitement transactionnel en temps réel optimisé par AWS permettra aux marchands d’offrir une expérience client sans friction au point de vente.»

La ligne de fond

Espérons que les changements susmentionnés dans les modèles de dépenses de consommation, ainsi qu’une migration vers le cloud facilitée par Amazon, remonteront le moral des actionnaires opprimés de PSFE.

Ils pourraient avoir à manger un «rien burger» pour le moment, mais quelques délicieux bénéfices devraient être au menu dans un court laps de temps.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.