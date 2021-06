Action PSFE : Pourquoi les Redditors parient-ils sur un gros coup court pour Paysafe ?

Paysafe (NYSE :PSFE) l’action enregistre des gains importants vendredi malgré le manque de nouvelles du fournisseur de solutions de paiement.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Alors qu’est-ce que le stock de PSFE s’envole aujourd’hui ! Tout cela a à voir avec les commerçants de détail sur WallStreetBets Reddit qui le configurent pour une courte pression. Les commerçants sur le hub des médias sociaux se rassemblent pour augmenter les actions du stock afin de repousser les fonds spéculatifs qui le vendent à découvert.

Le grand coup de pouce pour PSFE est venu après qu’un poste de diligence raisonnable a été publié, décomposant le stock a augmenté tard hier. Ce qui suit est une partie de ce que l’utilisateur derrière la publication avait à dire.

« Paysafe a une opportunité incroyable d’établir son monopole dans l’espace iGaming. Leurs plus grands concurrents PayPal et Square restent en dehors de l’espace iGaming et se concentrent davantage sur l’espace Fintech. Paysafe a actuellement des accords avec quelques grandes entreprises telles que DraftKings, Roblox, Twitch, Caesar’s Entertainment et bien d’autres.

Suite à la publication de cet article, plus de 200 commentaires ont été faits dans ce fil. Cela semble être ce qui a déclenché l’intérêt pour le stock. Depuis lors, de plus en plus d’utilisateurs sur le subreddit ont publié des articles sur l’action PSFE alors que le prix continue d’augmenter.

Avec l’intérêt croissant pour les actions PSFE sur Reddit, les actions connaissent des échanges incroyablement intenses aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 20 millions d’actions ont changé de mains. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 6,8 millions d’actions.

L’action PFSE était en hausse de 15,3% vendredi matin mais est en baisse de 11,4% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui recherchent des nouvelles boursières plus chaudes pour vendredi ont de la chance !

InvestorPlace offre une couverture quotidienne du marché boursier avec des plongées approfondies dans les tendances les plus chaudes. Quelques exemples d’actions en mouvement aujourd’hui comprennent Vierge Galactique (NYSE :SPCE), Nike (NYSE :NKE) et plusieurs autres. Vous pouvez tout savoir sur les mouvements de ces actions en cliquant sur les liens suivants !

Plus de nouvelles sur les stocks chauds pour vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.