Action PTON : chaque tendance macro va à l’encontre de Peleton à ce stade

En 2020, chaque tendance macro ne pourrait pas aller mieux pour Peleton (NASDAQ :PTON) et stock de PTON. L’année dernière a été, au mieux, une période médiocre pour l’équipementier d’exercice en termes de situation macro. Et à la fin de l’année dernière, la situation est devenue assez négative pour l’entreprise et ses actions.

Désormais, tous les signes indiquent que 2022 sera une image miroir de 2020 pour Peleton et le stock. En d’autres termes, toutes les tendances macroéconomiques possibles semblent mal tourner pour l’entreprise.

En conséquence, ce n’est certainement pas le bon moment pour acheter ou même détenir des actions PTON.

Deux années d’image miroir

En 2020, la majorité des Américains étaient convaincus qu’ils devaient rester chez eux pour tenter d’éviter de contracter le coronavirus. Bien sûr, à cette époque, il n’y avait pas de vaccins ni de thérapies très efficaces contre le virus. De plus, pendant une grande partie de l’année, les gymnases étaient fermés dans la majeure partie du pays.

Dans cet environnement, les actions Peleton et PTON ont prospéré. C’est parce que, avec des dizaines de millions d’Américains incapables d’aller dans les gymnases, beaucoup de ceux qui pouvaient se le permettre ont acheté les vélos de Peleton et ont obtenu des abonnements auprès de l’entreprise.

À l’inverse, en 2022, la version omicron du coronavirus n’est pas aussi mortelle que la version initiale, et de nombreuses personnes sont vaccinées contre le virus. De plus, la grande majorité des gouvernements étatiques et locaux ont renoncé aux blocages, de nombreux gymnases sont donc ouverts à travers le pays. En conséquence, la plupart des consommateurs américains peuvent aller dans les gymnases au lieu d’acheter et d’utiliser les produits de Peleton.

Et d’un point de vue macroéconomique, la presse à imprimer de la Réserve fédérale et les pouvoirs de relance du gouvernement fédéral étaient pleinement utilisés en 2020. Maintenant, la Fed est apparemment prête à inverser la tendance et une grande partie des mesures de relance de Washington s’est tarie.

Par conséquent, en 2020, les investisseurs ne pouvaient pas se lasser des noms à forte croissance et à forte valorisation, y compris les actions PTON. Mais cette année, ils ne peuvent pas vendre assez rapidement des noms ambitieux, non rentables et à forte valorisation. (Malheureusement pour les propriétaires de son stock, Peleton fait désormais partie de cette dernière catégorie.)

Les effets des tendances récentes sur le stock de PTON

Conformément au bon sens, Peleton et ses actions ont très mal performé récemment, alors que les tendances 2022 que j’ai décrites ci-dessus ont commencé à se matérialiser.

Par example, JMP Valeurs Mobilières le 31 décembre, a écrit que « les visites sur le site Web et les pages vues de Peleton ont diminué en glissement annuel en décembre (cumul du mois) ». La firme citée Web similaire comme source de cette information.

En conséquence de ces données, la société a réduit ses estimations pour l’exercice 2022 de Peleton en deçà des perspectives moyennes des analystes et des prévisions de Peleton.

De même, le 28 décembre, le cabinet d’études Raymond James a déclaré que « notre analyse des données de recherche a continué de montrer un ralentissement significatif d’une année sur l’autre » pour Peleton. La société pense que la société ne respectera pas ses prévisions et conservera une note de « performance du marché » sur les actions.

Les résultats fiscaux de Peleton pour le premier trimestre, publiés le 4 novembre, ont également été très décevants. La société a annoncé un bénéfice par action de 1,25 $ au premier trimestre, soit 17 cents de moins que l’estimation moyenne des analystes. Et le chiffre d’affaires de la société n’a augmenté que de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 805,2 millions de dollars, soit 3,67 millions de dollars de moins que l’estimation moyenne.

De plus, Peleton a réduit ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 22 entre 4,4 et 4,48 milliards de dollars par rapport à sa prévision précédente de 5,4 milliards de dollars. Pendant ce temps, la société s’attend désormais à ce que son EBITDA pour l’ensemble de l’année, hors certains éléments, soit de -425 millions de dollars à -475 millions de dollars.

Et l’action PTON avait chuté de 61,5% au cours des trois mois qui se sont terminés le 5 janvier.

Résultat final

Malgré leur énorme recul, les actions se négocient toujours à un ratio de vente élevé de neuf fois.

Ainsi, avec de fortes tendances macroéconomiques qui continuent de devenir de plus en plus négatives pour les actions Peleton et PTON de jour en jour, les actions ont beaucoup plus de marge pour baisser. Par conséquent, je recommande à tous les investisseurs de vendre le nom.

