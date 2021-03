Action PTON: La baisse du Peloton est l’opportunité d’achat idéale

Entreprise leader dans le domaine du fitness connecté Peloton (NASDAQ:PTON) a reculé de près de 40% depuis qu’il a atteint un sommet historique en janvier 2021. Après sa course de 850% et plus sur une période de 10 mois, un recul de l’action PTON était dû. Cependant, ce recul à court terme présente une solide opportunité pour les investisseurs à long terme.

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Peloton est particulièrement séduisant si l’on considère la taille de l’industrie mondiale du fitness et le modèle de revenus récurrents de l’entreprise. Je prévois également une tendance permanente de remise en forme à domicile dans la nouvelle normalité. Ensemble, tous ces facteurs soutiennent un récit où l’entreprise pourrait devenir l’une des plus importantes et des plus populaires au cours de la prochaine décennie.

Examinons de plus près le stock PTON.

Peloton et Connected-Fitness

Fondée en 2012, Peloton a entrepris de transformer le jeu de fitness pour toujours et avec l’ambition de «donner aux gens les moyens d’améliorer leur vie grâce au fitness». Il a introduit le monde du fitness à domicile de manière connectée.

Avant l’arrivée de Peloton, le fitness à domicile était souvent considéré comme une expérience solitaire, antisociale et démotivante. Cependant, la société a renversé cette notion. La mise en forme à domicile connectée a prouvé qu’elle tenait les utilisateurs responsables grâce à une motivation externe et à des programmes incitatifs.

La tendance du fitness à domicile connecté résout également certains des plus gros inconvénients de la salle de sport traditionnelle. Un sondage réalisé par Better révèle que certaines des principales raisons pour lesquelles les gens sautent le gymnase sont le manque de temps, le manque de confiance en soi, le gymnase est trop occupé et les besoins de garde d’enfants. Une autre enquête réalisée sur 1000 Américains par Filtrated a montré que plus de 50% des répondants ne sont pas allés au gymnase parce qu’ils ressentaient «l’anxiété ou la peur du jugement».

Il existe d’autres raisons pour lesquelles les gens évitent la salle de sport, mais les raisons soulignées ci-dessus sont résolues par la tendance du fitness à domicile.

Modèle de revenus récurrents

L’aspect le plus important de la tendance du fitness connecté est sa composante de revenus récurrents via des paiements d’abonnement mensuels.

Les revenus récurrents sont une source de revenus prévisible et fiable qui a de fortes marges brutes (des marges brutes plus élevées = des revenus plus élevés). Au cours des 10 derniers trimestres, la société a enregistré une croissance de 92% ou plus dans son segment des revenus d’abonnement avec une croissance de 152,53% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) enregistrée au dernier trimestre.

Au cours du dernier trimestre, elle a également déclaré des marges brutes de 60% pour ce segment de chiffre d’affaires contre 35% de marges brutes dans son segment d’équipement.

Produits «collants»

Peloton a un modèle commercial fondamentalement excellent, mais le caractère «collant» de ses produits est encore plus impressionnant.

La base d’abonnés au fitness connecté de la société a augmenté de 90% ou plus chaque trimestre au cours des 10 derniers trimestres. Cependant, le taux de désabonnement – le nombre d’abonnés qui annulent leur adhésion – n’a pas encore dépassé 1%.

Pourtant, au cours des quatre derniers trimestres (durée Covid-19), la société a plus que doublé sa base d’abonnés. Certains investisseurs pensent maintenant que le taux de désabonnement de l’entreprise pourrait augmenter à l’avenir.

Mais je prends toujours l’autre côté de l’argument. Avant la pandémie de coronavirus, les utilisateurs ne cessaient jamais d’utiliser le vélo, alors pourquoi les nouveaux «abonnés à la pandémie» seraient-ils différents?

Croissance future

À la fin du trimestre, le 31 décembre 2020, la société comptait un peu plus de 1,6 million d’abonnés. Selon Wellness Creative, il y avait un total de 64,2 millions de membres de gymnases aux États-Unis et plus de 10 millions au Royaume-Uni à la fin de 2019. Peloton a à peine effleuré la surface en termes de pénétration américaine. En outre, la société n’a élargi son offre de produits au Royaume-Uni que récemment en 2018.

En plus du potentiel de croissance de l’industrie du fitness (et du potentiel de PTON), la pandémie a amené les individus à se soucier davantage de leur santé.

Préoccupations des actions PTON? Très peu

À l’heure actuelle, il est probablement clair que je suis très optimiste à propos du stock Peloton. Mais les investisseurs doivent également tenir compte de quelques risques. À mesure que les choses rouvriront au cours des 6 à 12 prochains mois, je m’attends à ce que les gens fassent moins d’exercice à la maison. Par exemple, ils sortiront et voyageront davantage. Cependant, une fois que l’hystérie de la réouverture sera réglée, je pense que les gens utiliseront leur vélo autant qu’ils l’ont fait pendant la pandémie. En fin de compte, cela deviendra probablement un élément clé des routines quotidiennes / hebdomadaires après Covid-19.

L’entreprise a également un problème de chaîne d’approvisionnement, où elle a eu du mal à répondre à la demande incroyable de ses produits. Au dernier trimestre, Peloton a déclaré 576,3 millions de dollars de dépôts de clients. Il s’agit de paiements reçus à l’avance avant que les marchandises ne soient transférées au client. À mon avis, il pourrait y avoir des problèmes bien pires pour une entreprise.

Dernières pensées

Certains pourraient trouver la valorisation actuelle de Peloton chère. Ils pourraient également croire que la tendance à la remise en forme à domicile s’estompera avec la pandémie. Cependant, je crois que la hausse du fitness à domicile connecté se poursuivra. Je pense également que Peloton devrait croître à un rythme soutenu dans les années à venir.

Les actions PTON pourraient ne pas se négocier à ces niveaux de prix pendant beaucoup plus longtemps – j’envisage sérieusement de créer une position.

Au moment de la rédaction de cet article, Thomas Logue, CFA, n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.