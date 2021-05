Action PTON: le récent rappel de Peloton est une opportunité d’achat

2020 a été une année record pour Peloton (NASDAQ:PTON) Stock. Mais, jusqu’à présent, 2021 a été difficile pour les investisseurs détenant des parts dans ce jeu de «l’avenir du fitness».

Premièrement, il y a eu un recyclage général des jeux pandémiques (c’est-à-dire des noms qui l’ont «écrasé» en raison des verrouillages de Covid-19). Cela a exercé une pression à la baisse sur l’action PTON, qui au début de l’année se négociait jusqu’à 171,09 $ par action.

Le deuxième grand barrage routier? Un rappel récent des tapis roulants Peloton Tread + de la société à la suite de rapports faisant état de blessures d’enfants et d’un décès lié au produit. Cela a alimenté le feu. Depuis le mois dernier, le titre est retombé à des prix à deux chiffres.

Certes, c’est un revers.

Le Tread + n’était peut-être pas l’un de ses produits les plus vendus. Mais la mauvaise publicité de l’incident était la dernière chose dont cette société avait besoin. Pourtant, ce recul massif a été une grave réaction excessive. L’entreprise s’en remettra, même si cela affecte temporairement les ventes. Une petite partie de son activité globale, cela ne va pas produire un moment de «game over» pour l’entreprise.

Quant au souci de «ralentissement de la croissance» de longue date? Oui, la croissance devrait ralentir après Covid. Mais avec les baisses de l’action, les actions sont une aubaine relative à 84 $ par action. Aujourd’hui, l’action PTON a un prix plus que raisonnable par rapport à son potentiel à long terme. Le marché comprendra cela et réalisera que les actions ont été survendues. Une fois que cela se produit, ne vous attendez pas à ce qu’il reste longtemps à ses niveaux de prix déprimés actuels.

Stock PTON et la bande de roulement + rappel

Encore une fois, il est correct de dire que les problèmes récents avec le Tread + ont été un fiasco pour Peloton. Mais la société a pris la bonne décision pour rappeler le produit, et son PDG, John Foley, s’est publiquement excusé pour avoir initialement refusé de le retirer du marché.

En termes de relations publiques, cela a peut-être été un désastre. Et qu’en est-il de ses résultats financiers? La société estime que le rappel du tapis roulant entraînera une baisse des ventes de 165 millions de dollars au cours de son quatrième trimestre fiscal (se terminant en juin 2021). Mais, en pourcentage, son impact sur les ventes de ce trimestre sera inférieur à 15%.

Peloton prévoit de ramener les tapis roulants d’ici le prochain trimestre fiscal. En bref, l’impact financier ne sera probablement qu’un impact ponctuel sur les résultats. Les ventes de ses vélos stationnaires phares se poursuivent. De plus, l’activité reste forte pour l’activité principale de l’entreprise, son service d’abonnement au fitness.

Sur la base des chiffres et des prévisions trimestriels les plus récents de la société, elle continue de fonctionner conformément aux attentes. La croissance globale des ventes de l’entreprise pourrait ralentir. Mais cela est plus que reflété dans l’évaluation actuelle de Peloton.

Les actions sont bon marché après la vente

Comme mentionné ci-dessus, le rappel n’a pas été la seule préoccupation des investisseurs en ce qui concerne l’action PTON. La croissance de la société après la pandémie de coronavirus a également été une préoccupation.

Oui, la croissance ralentit en effet, après la montée en flèche de la demande de l’année dernière. Mais alors que la croissance prévue des ventes de 35% est bien inférieure aux résultats de cet exercice, vous ne devriez pas supposer que cela signifie que la fête est terminée pour ce stock.

Suite à ses baisses, Peloton est tombé à une valorisation (rapport prix / ventes à terme d’environ 4,8x) plus que raisonnable par rapport à son niveau de croissance actuel. Et pour ceux qui doutent que l’entreprise n’atteigne même pas les projections de croissance plus modérées de l’année prochaine? Les résultats récents et les conseils de l’entreprise indiquent que l’entreprise est à la hauteur des attentes.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars, 2,08 millions de propriétaires de produits Peloton se sont abonnés à son service. C’était légèrement au-dessus des prévisions de 1,99 million d’abonnés. Selon les indications, ce segment d’abonnés devrait croître d’environ 9,6% au cours de ce trimestre. En plus de cela, la société continue de développer sa base d’abonnés parmi ceux qui ne possèdent même pas l’un de ses produits de fitness. Les abonnés uniquement numériques sont désormais au nombre de 891 000.

Nous ne verrons peut-être plus les chiffres de croissance en pourcentage à trois chiffres que cette société affichait alors que la «distanciation sociale» battait son plein. Mais à leurs niveaux de prix actuellement battus, les actions ressembleront à une bonne affaire avec le recul.

Changement de sentiment fait de Peloton une opportunité solide

Le fiasco du tapis roulant est malheureux. Et le rappel ultérieur va temporairement altérer les résultats. Mais les investisseurs ont réagi de manière excessive dans leur vente de Peloton. Cet incident n’ayant pas d’effet significatif sur les résultats, l’entreprise va rapidement se remettre de ce hoquet.

En ce qui concerne ses perspectives de croissance après Covid, il est clair que les investisseurs ont également survendu l’action en raison de ce problème. Nous ne verrons peut-être pas les ventes monter en flèche comme elles l’ont fait lors des verrouillages et de la distanciation sociale. Cependant, au cours de l’action déprimé d’aujourd’hui, les actions sont peu coûteuses par rapport à la croissance projetée de 35% de la société au cours de l’année à venir.

Les investisseurs sont devenus négatifs à tort sur l’action PTON. Utilisez cela à votre avantage et entrez une position, car les actions restent à des niveaux de prix à deux chiffres.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

