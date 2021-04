Action QQQ: le FNB Invesco QQQ est enfin prêt à rejoindre le rallye

Tandis que le S&P 500, Dow Jones et Russell 2000 étaient occupés à faire de nouveaux sommets, les Nasdaq a été laissé pour compte. le FNB Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) a été touché par la dégradation des valeurs technologiques. L’action QQQ a donc été à la traîne, mais vous ne pouvez pas maintenir ce groupe indéfiniment.

Pensez-y comme un ballon de basket dans l’eau. Vous pouvez le tirer sous la surface pendant de brèves périodes. Vous pouvez même vraiment le faire baisser si vous essayez. Mais après un certain temps, il revient à la surface et se brise au-dessus de l’eau.

C’est un peu comme le stock QQQ. Il peut parfois être à la traîne du marché plus large et peut même subir des pertes plus importantes que le marché général lors d’une correction. Cependant, ce fonds négocié en bourse est un leader et il ne peut être retenu que si longtemps.

De retardataire à leader?

Le FNB QQQ a pris du retard par rapport à ses pairs, le Nasdaq étant à la traîne des autres indices. C’est en grande partie à blâmer sur deux choses, cependant.

Premièrement, alors que les valeurs de croissance ont grimpé en flèche au début de l’année, ce groupe a connu une crise douloureuse. Malheureusement, cela se produit avec les valeurs de croissance. Ces noms sont longs et lointains – souvent doublant ou triplant en cours de route – puis subissent des reculs de 30% à 50%.

C’est juste la nature du jeu de l’investissement dans la croissance. Cependant, la plupart du temps, ces reculs ont tendance à acheter des opportunités.

La deuxième raison pour laquelle l’action QQQ a sous-performé? FAANG.

Alors que FAANG est également une composante notable dans d’autres indices, le groupe n’a pas une pondération aussi lourde que dans le QQQ. Ce groupe – et les valeurs technologiques à grande capitalisation en général – se consolident depuis des mois.

Bien que l’action latérale des prix n’ait pas nécessairement un impact négatif sur le FNB QQQ, cela ne l’aide pas. À un moment où les actions à forte croissance sont sous pression, le QQQ avait désespérément besoin de FAANG et d’autres actions technologiques à grande capitalisation pour le renflouer.

Lorsqu’ils ne le pouvaient pas, le Nasdaq et le QQQ étaient susceptibles de décliner davantage.

Cependant, nous obtenons une belle reprise des actions à forte croissance alors que le groupe tente de toucher le fond. La FAANG et d’autres actions technologiques à méga capitalisation se sont également retournées. Plusieurs atteignent de nouveaux sommets sans précédent. Ceux qui ne l’ont pas font aussi mieux.

Peut-être que les investisseurs abandonnent les actions de valeur et recherchent plus de croissance. Peut-être pensent-ils que ce groupe est trop bon marché. Ou peut-être que les investisseurs sont optimistes avant les bénéfices.

Quelle que soit la raison, cela n’a pas d’importance. Cela augure bien pour l’action QQQ alors que le Nasdaq et la technologie font leur retour. Voyons maintenant si cela peut faire de nouveaux sommets.

Action QQQ par rapport à ses pairs

Le marché a une manière de refluer et de couler. Mais quelle que soit la façon dont ces flux et reflux se passent, le QQQ n’est pas quelque chose à négliger. Pour commencer, malgré sa récente sous-performance, il a tendance à être largement surpassé.

En hausse de 67% au cours des 12 derniers mois, le QQQ surpasse le gain de 47% du S&P 500 (bien que ce soit toujours respectable).

Au cours des trois et cinq dernières années, la surperformance augmente. Le QQQ est en hausse de 114% et 207% dans cette séquence, tandis que le S&P 500 est en hausse de 57% et 100%, respectivement.

Nous ne sommes pas ici pour battre le S&P 500. En fait, j’aime l’indice et je pense qu’être exposé à ce groupe d’actions est une bonne chose. Cependant, le QQQ fournit simplement plus de «punch» aux investisseurs.

D’autres le critiqueront comme le risque par rapport à la récompense, que pour obtenir ces gros rendements, les investisseurs doivent accepter un risque plus élevé. Ils soutiennent que le QQQ est une position plus risquée que le S&P 500. Mais l’est-il? Au milieu de la nouvelle correction du coronavirus de 2020, l’action QQQ a chuté de 30,55%, tandis que le S&P 500 a chuté de 35,4%.

Certes, ce n’est qu’un point de données. Cependant, cela montre que l’exposition du QQQ à certaines des entreprises et marques les plus fortes du marché ne l’a pas laissé surexposé et à risque, il l’a isolé dans une certaine mesure contre le déclin du marché dans son ensemble. En d’autres termes, la pondération était un atout, pas un passif.

J’adore le fait que les investisseurs puissent également ajouter ou soustraire l’exposition technologique de manière assez rapide avec le QQQ. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un actif volatil risqué en période de baisse, mais qu’il surperforme à la hausse signifie qu’il s’agit d’une position que chaque investisseur devrait envisager.

