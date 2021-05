Action QS: ces 3 investissements sont de meilleures options que QuantumScape

Le 10 avril, j’ai dit que QuantumScape (NYSE:QS) était un home run à long terme de moins de 42 $ l’action. Un mois plus tard, l’action QS est en baisse de près de 32% au moment où j’écris ceci et de 64% depuis le début de l’année.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Bien que je pense que la vision de l’entreprise pour les batteries électriques lithium-métal à semi-conducteurs de nouvelle génération soit tout à fait juste, tout le monde ne ressent pas la même chose. Surtout pas Scorpion Capital, dont le court rapport de mi-avril a été une des principales raisons de sa baisse mensuelle d’avril.

Autant je veux dire: «C’était un achat inférieur à 42 $, donc à 33 $, c’est un achat criard», je comprends que les lecteurs d’InvestorPlace se tournent vers ses contributeurs pour obtenir des conseils équilibrés.

Malgré Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) Engagement financier et temporel de 200 millions de dollars pour le développement de la batterie de QuantumScape, il serait imprudent de ma part de ne pas au moins envisager les options.

Je vais donc examiner s’il existe une meilleure façon de jouer à QuantumScape sans se brûler.

Volkswagen au lieu de QS Stock

Personne, semble-t-il, ne bénéficiera plus de la batterie à chargement ultra-rapide de QuantumScape que VW lui-même. Après tout, il prévoit de vendre un million de véhicules électriques (VE) en 2021 et d’être le leader mondial d’ici 2025. Un peu plus loin, il s’attend à ce que 70% de ses ventes européennes soient des VE d’ici 2030.

En mettant la batterie de QuantumScape dans ses VE, c’est parier que les clients voudront posséder leur véhicule en masse, étant donné que la batterie pourrait avoir une autonomie possible de 600 miles et une recharge à 80% en seulement 15 minutes. Je doute que vous puissiez vous arrêter pour une pause dans les toilettes en si peu de temps.

Nul doute que c’est une grosse côte à gravir. Mais de toute façon, Volkswagen est tout-en-un électrique. Il vend déjà l’ID.4 en Amérique du Nord. Au fur et à mesure que QuantumScape progresse sur ses batteries, VW aura acquis quelques années de connaissances sur ce que les consommateurs veulent et ne veulent pas dans un véhicule électrique.

Ainsi, au moment où une batterie QuantumScape sera prête pour la production, Volkswagen sera beaucoup plus équipée pour la recevoir et la mettre dans ses véhicules. Cela me semble être un gagnant / gagnant.

Et si je ne suis pas convaincu des véhicules électriques de VW?

Eh bien, dans ce cas, je me tournerais probablement vers un fonds négocié en bourse (ETF) qui détenait des actions VW ou QS.

Dans le cas d’un ETF jouant contre VW, cela réduirait votre exposition à la société allemande. le Fonds d’indice automobile mondial First Trust NASDAQ (NASDAQ:CARZ) est vraiment votre seule option. Il compte 33 participations, dont VW avec une pondération de 4,73%, ce qui en fait la septième plus grande participation.

L’ETF détient les actions privilégiées de VW. Cependant, ne vous inquiétez pas. Ils sont identiques à l’ordinaire, sauf qu’ils n’ont pas de droit de vote.

En hausse de plus de 108% par rapport à l’année dernière et de 8,6% depuis le début de l’année, CARZ vous offre un beau jeu sur la scène EV en plein essor tout en gardant un pied dans l’arène des moteurs à combustion interne (ICE).

Maintenant, si vous suivez la route des actions QS, votre meilleur pari est le FNB Global X CleanTech (NASDAQ:CTEC), une collection de 40 stocks dont les produits et services technologiques contribueront à réduire l’impact environnemental de l’industrie sur le monde.

Le CTEC suit les performances de l’Indxx Global CleanTech Index. En existence depuis octobre 2020, CTEC est passé à près de 150 millions de dollars d’actifs en un peu plus de six mois. QuantumScape a une pondération de 3,27% et est le 11e plus grand avoir du FNB.

Si c’était moi et que je devais choisir CARZ ou CTEC, j’irais avec ce dernier car cela vous donne une participation plus directe dans le secteur des batteries tout en vous exposant à de nombreuses entreprises intéressantes.

Je suppose que si vous étiez prêt à investir 5 000 $ dans QS, une option possible serait d’acheter 2 500 $ à la fois dans CARZ et CTEC, mais c’est entièrement votre choix. Dans tous les cas, vous réduisez considérablement les risques propres à l’entreprise de QuantumScape.

La ligne de fond

Dana Blankenhorn d’InvestorPlace a récemment écrit un commentaire amusant sur QuantumScape. Dana n’essayait pas d’être drôle en décrivant la situation Catch-22 dans laquelle se trouvent les investisseurs.

«Personne ne sait à quel point Quantumscape est proche de prouver ses affirmations. Même le PDG Jagdeep Singh ne le sait peut-être pas », a écrit Blankenhorn le 5 mai.

«Quantumscape est comme une société de biotechnologie avec une thérapie prometteuse dans un essai de première étape. La chose peut fonctionner. Ce n’est peut-être pas le cas.

Mon collègue pense que QuantumScape est devenu public trop rapidement, ce qui est ironique étant donné que Bill Gates (l’un de ses soutiens) a dénoncé les entreprises devenant publiques trop tôt sur CNBC au début du mois d’avril.

C’est la belle chose d’investir.

Vous avez ici l’une des personnes les plus riches du monde qui dit que de nombreuses introductions en bourse récentes étaient bien trop précoces, mais pas son propre investissement. Il a raison ou tort.

Mais si vous pensez qu’il a raison à propos de QuantumScape mais que vous ne voulez pas faire le jeu spéculatif, je vous ai donné plusieurs façons de sortir gracieusement.

Vous voudrez peut-être le prendre.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.