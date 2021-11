Action QS : il est préférable de vendre l’action QS après son récent rallye

QuantumScape (NYSE :QS) est de retour à la hausse. Après une année difficile pour l’action QS, les actions ont doublé ces dernières semaines. L’action est toujours en forte baisse par rapport à ses anciens sommets, mais au moins les actionnaires ont des raisons d’être optimistes.

Source : Michael Vi/Shutterstock.com

Il y a deux choses qui alimentent QuantumScape ici. D’une part, la société a annoncé un test indépendant des batteries de QuantumScape avec des résultats favorables. De plus, les actions de véhicules électriques (VE) sont à nouveau chaudes. Cependant, les propriétaires d’actions QS pourraient vouloir encaisser pendant que l’obtention est bonne.

QuantumScape apparaît sur les résultats des tests

Une entreprise de test de batterie nommée Mobile Power Solutions a testé les batteries de QuantumScape. Le 27 octobre, QuantumScape a présenté au public les résultats de Mobile Power Solutions, affirmant qu’ils avaient démontré que les batteries répondaient aux attentes dans ce qui a été décrit comme des « conditions pertinentes pour l’automobile ».

Le PDG de QuantumScape, Jagdeep Singh, a déclaré : « Nous sommes heureux que ces résultats de tests indépendants reproduisent substantiellement les performances de cyclisme que nous avons signalées lors de notre démonstration de la batterie de décembre 2020 […] Avec la publication de ce rapport, nous continuerons à nous concentrer sur les objectifs de notre feuille de route produit et sur la livraison de cellules à nos clients. »

Ces résultats de test sont un incrément positif pour QuantumScape. Cependant, de nombreuses questions soulevées à propos de l’entreprise, telles que celles trouvées dans le bref rapport Hindenburg, se sont concentrées sur la question de savoir si la technologie est évolutive et rentable. Ces résultats de tests indépendants sont quelque chose, mais ils sont loin d’être le dernier mot pour savoir si les batteries de QuantumScape fonctionneront dans un grand cadre commercial.

EV Surge donne un coup de pouce à QuantumScape

Les résultats des tests ne sont pas le seul facteur positif qui influe actuellement sur le stock de QS. Le plus important est sans doute que les stocks de véhicules électriques redeviennent soudainement brûlants.

Tesla (NASDAQ :TSLA) vient de connaître une augmentation incroyable, passant de 700 $ à 1 250 $ ces dernières semaines. Certes, les actions de TSLA ont été vendues à la suite de l’annonce qu’Elon Musk commençait à vendre certaines de ses participations dans la société. Pourtant, Tesla a été un énorme gagnant ces derniers mois.

Ce n’est pas tout. La semaine dernière, Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) a réalisé son introduction en bourse (IPO). C’est devenu l’une des plus grandes introductions en bourse de tous les temps, alors que la société de camions électriques brillait à ses débuts. Après une énorme introduction en bourse, Rivian a maintenant une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait la toute première entreprise à réaliser cet exploit sans avoir de revenus.

C’est une bonne nouvelle pour QuantumScape sur plusieurs fronts. D’une part, des entreprises comme Rivian et Tesla ont besoin de meilleures batteries pour alimenter tous leurs véhicules. Tant que les capitaux continueront d’affluer dans les entreprises de véhicules électriques, la demande sera là pour les batteries QuantumScape, en supposant que l’entreprise soit capable de les produire à grande échelle.

Deuxièmement, QuantumScape lui-même n’a aucun revenu. Ce n’était pas un problème l’année dernière, lorsque l’action QS a grimpé au-dessus de 100 $ par action à un moment donné. Cette année, cependant, le marché a pris une ligne beaucoup plus difficile d’entreprises liées aux véhicules électriques qui n’ont pas encore de revenus de produits. L’énorme introduction en bourse de Rivian contribuera peut-être à inverser cette tendance.

Verdict de stock QS

QuantumScape reste extrêmement difficile à évaluer. L’entreprise ne génère pas de revenus actuellement. Et ce n’est pas prévu pour les prochaines années, même s’il est en mesure de continuer à respecter son calendrier de développement d’entreprise.

C’est une bonne nouvelle que la société ait obtenu la validation d’un testeur tiers. C’est mieux que rien. Cependant, il a simplement confirmé ce que QuantumScape a dit au public l’année dernière à propos de ses batteries. Pendant ce temps, les plus grandes questions portent sur les performances des batteries à grande échelle et sur leur capacité de fabrication. Ces questions resteront de nombreux trimestres dans le futur avant que nous connaissions les réponses.

Pendant ce temps, l’autre élément qui déplace le stock de QS – le rallye des stocks de véhicules électriques – pourrait être éphémère. La hausse d’actions comme Tesla et Rivian n’a pas vraiment d’importance pour la valorisation à long terme de QuantumScape. Au contraire, QuantumScape doit construire une usine de fabrication et commencer à produire des tonnes de batteries.

En attendant, l’action QS continuera d’être très volatile. Avec un stock d’histoire comme celui-ci, c’est généralement une bonne idée de prendre des bénéfices lorsque le sentiment est à un point optimiste, comme c’est le cas actuellement.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.