Action QS: l’écart de financement de Quantumscape pourrait le ramener à 15 $

Quantumscape (NYSE:QS), la société de batteries à semi-conducteurs lithium-métal, a un trou de financement au cours des quatre prochaines années. Cela pourrait facilement faire baisser encore davantage l’action QS, malgré ses performances misérables jusqu’à présent.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

C’est une perspective déprimante pour les actionnaires qui ont vu le titre se détériorer. Il est en baisse de 68% depuis le début de l’année, et même en baisse de 15 $ par rapport à la fin du premier trimestre à 29,48 $ à la clôture du 11 mai. Après les résultats de la nuit dernière, il a encore baissé de 4%.

Brûler de l’argent pendant plus de quatre ans

Cependant, les gains n’ont pas vraiment d’importance. La présentation originale de diapositives de la société, à la page 28, montre une longue piste avant que la société cesse de brûler de l’argent.

La diapositive de la page 28 montre qu’il y a un trou de financement de 3,3 milliards de dollars de 2022 à 2027. Cela se voit sur l’avant-dernier poste montrant que les pertes de flux de trésorerie disponibles (FCF), ou consommation de trésorerie, seront de 184 millions de dollars d’ici fin 2021.

Ensuite, il y aura 137 millions de dollars de FCF négatifs en 2022. De plus, il y aura 169 millions de dollars, 222 millions de dollars et 691 millions de dollars au cours des trois prochaines années jusqu’en 2025. Cela correspond à 1,4 milliard de dollars de pertes de trésorerie attendues au cours des quatre prochaines années. -plus d’années jusqu’en 2025.

Après cela, les revenus augmentent, mais il en va de même pour les liquidités. La société s’attend à 1,346 milliard de dollars de FCF négatifs en 2026 et à 533 millions de dollars supplémentaires en 2023. Cela représente 1,9 milliard de dollars de pertes supplémentaires malgré des revenus importants.

Et pendant toute cette période, l’entreprise affirme qu’il y aura un financement de projet, c’est-à-dire une dette plus élevée.

Maintenant, la dernière ligne montre que les pertes seront moindres si l’entreprise n’augmente pas sa capacité. Mais la société a déjà déclaré qu’elle comptait le faire. Il devra rester pertinent pour divers fabricants d’équipement d’origine (OEM) et également concurrencer Tesla (NASDAQ:TSLA).

Cependant, Quantumscape a de l’argent. La lettre aux actionnaires de Quantumscape pour le premier trimestre indiquait que «nous prévoyons entrer en 2022 avec plus de 1,3 milliard de dollars de liquidités». C’est après Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) récupère l’argent de ses bons de souscription existants en actions QS (en supposant qu’ils sont dans la monnaie).

Cela réduit le déficit de financement à 100 millions de dollars jusqu’en 2025 (soit 1,4 milliard de dollars de pertes FCF cumulées moins 1,3 milliard de dollars). Cependant, l’écart restant est de 2 milliards de dollars au total jusqu’en 2028.

Que faire avec QS Stock

À toutes fins utiles, il ne s’agit encore que d’une société de R&D. Il est probablement venu trop tôt. Il est certain que sa valorisation boursière de 12,1 milliards de dollars est aujourd’hui encore bien trop élevée.

Par exemple, compte tenu du déficit de financement de 100 millions de dollars jusqu’en 2025 (sans risque de baisse), cela implique que les actionnaires devront accepter une autre dilution de 1% (soit 100 millions de dollars / 12,1 milliards de dollars). Ce n’est pas vraiment un problème. Ou est-ce?

La réalité est qu’une fois qu’il sera clair d’ici 2023 au plus tard que la consommation de liquidités consommera ses liquidités jusqu’en 2025, l’action QS pourrait baisser de 50%. Quantumscape devra peut-être lever 1 milliard de dollars supplémentaires pour disposer d’un tampon.

Par conséquent, la dilution pourrait facilement devenir 1 milliard de dollars sur une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars. Ce sera 16% de plus (en plus de la baisse de 50% à 6 milliards de dollars). En d’autres termes, la baisse potentielle du stock QS pourrait être supérieure à 66%.

Alors, méfiez-vous de l’acheteur. Le vrai problème est que Quantumscape doit repenser sa façon de penser. Il doit trouver comment devenir rentable bien avant la fin des cinq prochaines années. Le fait que les revenus ne commencent même pas, selon la page 28 de la diapositive, avant 2024 est également inacceptable pour une entreprise publique.

Peut-être peuvent-ils faire une acquisition ou proposer un moyen de commencer à vendre des batteries ou des articles auxiliaires. De cette façon, l’entreprise n’aura pas un trou de financement aussi énorme au cours des quatre prochaines années et plus. À court de cela, attendez-vous à voir l’action QS chuter de 50% à environ 15 $ au cours de l’année prochaine.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.