Action RAAS : 7 choses à savoir sur le groupe Red-Hot Cloopen au fur et à mesure qu’il gagne aujourd’hui

En plus d’avoir l’un des noms les plus cool du marché boursier, Groupe Cloopen (NYSE :RAAS) est l’une des actions les plus intéressantes du marché aujourd’hui. Actuellement, les actions du RAAS sont 20 % plus élevées sur un volume extrêmement élevé.

Source : Shutterstock

L’action des prix d’aujourd’hui dans cette action peu connue est remarquable. En conséquence, de nombreux investisseurs voudront peut-être savoir ce qui fait bouger ce stock de communications basé sur le cloud aujourd’hui.

Il est à noter que Cloopen Group est une société basée en Chine. Compte tenu du rallye que nous observons récemment sur les actions chinoises, le mouvement d’aujourd’hui n’est peut-être pas surprenant. Les investisseurs semblent anticiper un retour à la normale des actions chinoises après ce qui ne peut être qualifié que d’un premier semestre catastrophique. Une série de mesures de répression réglementaires a poussé les cours des actions chinoises à des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie. Cependant, certaines indications suggèrent que le président Xi pourrait reprendre le train du capitalisme ces derniers temps.

En effet, pour Cloopen Group, cette baisse récente a été encore plus prononcée. L’action RAAS a ouvert l’année autour de 50 $ par action. Actuellement, les actions se négocient autour du niveau de 5 $ par action, ce qui représente une baisse de près de 90 % depuis le début de l’année.

Penchons-nous sur certaines choses que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur ce stock de reprise potentiel.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions RAAS

Cloopen Group est une entreprise spécialisée dans les solutions de communication basées sur le cloud. Ces solutions incluent la messagerie intégrée, les appels vocaux, les appels audio et vidéo et la messagerie instantanée. En conséquence, compte tenu de la demande croissante pour ces services à la suite de la pandémie, le stock de RAAS a été très prisé plus tôt cette année. Cloopen Group a récemment publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Plus précisément, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 42 millions de dollars contre des ventes attendues d’environ 40 millions de dollars. Ce battement de 5 % du chiffre d’affaires a de nouveau enthousiasmé les investisseurs pour ce titre de croissance. Avec une valorisation d’environ 920 millions de dollars, l’action RAAS se négocie actuellement à environ 5,5 fois les ventes annualisées.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.