Action Rakesh Jhunjhunwala : le cours de l’action Tata Motors augmente de 20 % grâce à l’investissement de TPG dans le secteur des véhicules électriques ; peut augmenter de 20% de plus

Rakesh Jhunjhunwala détenait 3,77 crore d’actions ou une participation de 1,14 % dans la société à la fin du trimestre de juin de cette année.

Le cours de l’action de Tata Motors a bondi de 20 pour cent à 502 roupies chacun sur l’ESB mercredi, après que la société de portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala a déclaré avoir levé 7 500 crores de roupies (994 millions de dollars) auprès de la société de capital-investissement Rise Climate Fund de TPG et de l’ADQ d’Abu Dhabi pour étendre sa activité de mobilité électrique des passagers. L’action n’a pas de limites de circuit, car elle se négocie dans le segment des contrats à terme et des options (F&O). Les analystes disent que ce rapport est venu comme un bonus pour Tata Motors car le cours de son action montait déjà en flèche en raison des chiffres de gros mondiaux robustes. L’action devrait augmenter de 20% de plus à Rs 600 au cours des prochains trimestres. « Techniquement, tous les indicateurs montrent une tendance haussière chez Tata Motors. Il pourrait atteindre le niveau de 520-550 à court terme », a déclaré à Financial Express Online Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities.

Rakesh Jhunjhunwala détenait 3,77 crore d’actions ou une participation de 1,14 % dans la société à la fin du trimestre de juin de cette année. En moins d’un an, le cours de l’action Tata Motors a grimpé de près de 300%, passant de Rs 126 par action à plus de Rs 500, quadruplant l’argent des investisseurs. « L’investissement de TPG dans le segment des véhicules électriques, un fort potentiel futur dans le domaine des véhicules électriques, des rapports de courtage positifs et un sentiment de marché ultra-positif ont conduit à un énorme rallye chez Tata Motors au cours de la semaine dernière », AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades , a déclaré Financial Express Online. Ramachandran a indiqué que techniquement, l’action est très surachetée et que les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices sur leurs positions d’achat aux niveaux actuels.

Nouvelles connexes

Les actions de Reliance Industries, Tata Motors, ONGC, Oil India, Infosys, Wipro, Mindtree, Coal India en bref Le groupe Tata, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a augmenté de 24 % en 3 jours : plus de hausse, vérifiez le prix cible Titan, Tata Motors, IRCTC parmi 264 actions ont atteint des sommets de 52 semaines sur l’ESB aujourd’hui ; 6 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

Tata formera une unité de mobilité électrique distincte dans laquelle TPG et ADQ obtiendront entre 11% et 15% des actions contre des actions obligatoirement convertibles, valorisant la nouvelle entité à environ 9,1 milliards de dollars. Les analystes disent que l’ensemble de cet accord pourrait également aider sa société homologue Tata Power à long terme, en raison de sa présence dans les stations de recharge pour véhicules électriques, ce qui aidera l’écosystème global de l’espace pour véhicules électriques en Inde. «Ce rallye peut se poursuivre à long terme et aidera Tata Motors à la fois dans l’espace des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Sur le front des valorisations actuelles, Tata Motors semble attrayant et le titre pourrait franchir la barre des 600 roupies au cours des prochains trimestres et il vaut la peine de le conserver à moyen et long terme », a déclaré Harsh Patidar, analyste automobile chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online. .

Tata Motors a déclaré que le fonds sera utilisé pour financer en partie un investissement de 2 milliards de dollars (plus de 16 000 crores de roupies) au cours des cinq prochaines années par une nouvelle filiale de la société pour développer son activité de véhicules électriques, y compris le lancement de 10 modèles de véhicules électriques.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.