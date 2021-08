Action RBLX : pourquoi les actions de Roblox prennent un coup aujourd’hui

Roblox (NYSE :RBLX) l’action est en mouvement aujourd’hui après que la société de jeux a publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

La mauvaise nouvelle pour l’action RBLX commence avec ses pertes ajustées par action de 25 cents. C’est une déception majeure par rapport à l’estimation du bénéfice ajusté par action de Wall Street de 23 cents. Cependant, il s’agit d’une amélioration par rapport aux -40 cents par action par rapport à la même période l’an dernier.

Un autre point négatif pour l’action RBLX se présente sous la forme de 451,1 millions de dollars de revenus. Encore une fois, cela n’a pas été en mesure de correspondre aux estimations de revenus des analystes de 689,21 millions de dollars pour la période. C’est bien qu’il soit plus du double des 200,39 millions de dollars rapportés au deuxième trimestre de 2020.

Michael Guthrie, directeur financier de Roblox a pesé sur les bénéfices avec la déclaration suivante.

« Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021, les flux de trésorerie liés à l’exploitation et les flux de trésorerie disponibles se sont maintenus à des niveaux record. Le troisième trimestre a bien démarré avec nos plus hauts niveaux d’utilisateurs et d’engagement à ce jour. Nous continuerons d’investir dans notre communauté de développeurs, d’embaucher les meilleurs ingénieurs et de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faire évoluer Roblox à l’échelle mondiale.

L’action RBLX connaît déjà des échanges intenses pour mardi. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 15 millions d’actions ont changé de mains. Pour la perspective, c’est au-dessus du volume de négociation moyen quotidien de la société d’environ 10,5 millions d’actions.

L’action RBLX était en baisse de 1% mardi matin mais est toujours en hausse de 13,2% depuis son introduction en bourse en mars.

Il y a beaucoup d’autres nouvelles sur les bénéfices que les investisseurs voudront connaître ci-dessous!

InvestorPlace se tient au courant de toutes les dernières nouvelles boursières et les bénéfices battent leur plein aujourd’hui. Cela comprend les résultats les plus récents de Mer limitée (NYSE :SE) et Roméo Puissance (NYSE :RMO), ainsi qu’une mise à jour sur les stocks de véhicules électriques chinois. Retrouvez toutes ces informations en suivant les liens ci-dessous !

Plus d’actualités boursières pour mardi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.