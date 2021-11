Action RBLX : tout ce que vous devez savoir sur Roblox cette semaine alors que les actions augmentent

Star montante du jeu vidéo Roblox (NYSE :RBLX) a connu une semaine brûlante. L’action RBLX est en hausse de plus de 9% sur la journée, à peine en dessous de son plus haut historique, qu’elle a atteint plus tôt cette semaine. Alors, que se passe-t-il avec le stock de divertissement prolifique?

Roblox est une plateforme de jeux en ligne et un ensemble d’outils de création qui est actuellement l’un des jeux les plus populaires au monde. En 2020, environ la moitié de tous les enfants de moins de 16 ans ont déclaré jouer à Roblox aux États-Unis. Il est important de noter que Roblox n’est pas tant un jeu qu’une plate-forme avec laquelle développer et jouer aux jeux des autres. En fait, plus de 20 millions de jeux ont été publiés sur la plateforme, rapportant à de nombreux développeurs des millions de revenus.

Comment, pourriez-vous demander? Robux. Roblox et tous les jeux de la plate-forme sont gratuits, mais ils offrent des marchandises exclusives, esthétiques et virtuelles qui peuvent être achetées via – vous l’avez deviné – Robux. La monnaie du jeu est achetée avec de l’argent réel, et les produits liés au jeu donnent une part des bénéfices au développeur. Une fois qu’ils ont gagné suffisamment de monnaie virtuelle, ils peuvent l’échanger contre de l’argent réel à l’aide d’un Developer Exchange.

Les marges sur les ventes numériques sont à peu près astronomiques. De plus, ils sont devenus si populaires que Roblox lui-même est devenu public au printemps dernier. Cette semaine, RBLX est en hausse de 26% après un solide rapport sur les bénéfices plus tôt cette semaine, mais il y a plus à l’histoire.

De l’arrêt au démarrage, pourquoi le stock de RBLX est-il si difficile à prévoir ?

Malgré ses bonnes performances en ce moment, Roblox était dans l’eau chaude un peu plus tôt ce mois-ci. Du 28 au 31 octobre, la plate-forme de jeu a été complètement fermée. C’est un grand non-non en général pour les éditeurs de jeux, mais pour une propriété aussi populaire que Roblox, c’était un moment apocalyptique. L’action RBLX a chuté de près de 5% au cours des trois jours où le jeu était en panne, en raison d’une erreur de serveur interne apparente. Cependant, avec le recul, cette baisse n’a fait qu’alimenter le rallye à venir.

Après une semaine de spéculations pessimistes qui ont fait chuter les actions de la plate-forme de plus de 8% plus tôt cette semaine, Roblox a rebondi avec vengeance après qu’un solide rapport trimestriel ait renforcé la chaussette. Même si, à première vue, cela peut sembler plutôt spéculatif.

Roblox a signalé une augmentation de 102% de ses revenus d’une année sur l’autre à 509 millions de dollars, ce qui était en fait inférieur aux attentes de 127 millions de dollars. Les pertes nettes de la société ont dépassé les attentes d’un centime, pour un bénéfice par action (ou une perte dans ce cas) de -13 cents par action. La grâce salvatrice de RBLX est venue de ses utilisateurs actifs quotidiens (DAU).

Ce n’est un secret pour personne, Roblox est populaire, mais les spéculations baissières selon lesquelles sa base d’utilisateurs était due à la pandémie ont été correctement réprimées. Roblox a déclaré avoir augmenté son DAU de plus de 4 millions, passant de 43,2 millions au deuxième trimestre à 47,3 millions au troisième trimestre. Le boom qui en résulte peut sembler injustifié. Cependant, si l’on considère les prévisions catastrophiques que de nombreux investisseurs placent sur le titre se dirigeant vers un monde post-pandémique, aller jusqu’à augmenter son utilisation pourrait confirmer son destin au sommet de la montagne virtuelle (et une capitalisation boursière vertigineuse ).

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.