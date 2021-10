Action Roguelite est un bon déguisement d’Halloween pour Switch

Oh, tu veux dire ça ? C’est juste une blessure osseuse.Gif : SouthPAW Games / NeatPick / Kotaku

Parfois, Halloween peut être un peu trop effrayant. Il y a des fantômes, des goules, des morts-vivants et… des connards. Vivre est effrayant, tout comme la pensée de la mort et de la mortalité. C’est exactement pourquoi Skul: The Hero Slayer fonctionne comme un jeu effrayant et confortable. Ce n’est pas vraiment effrayant. Il fait semblant d’être.

Vous incarnez Skul, un petit soldat squelette dont la petite taille ne détermine pas la puissance de son, euh, esprit ? Les humains ont tendu une embuscade au royaume des démons où il vit, chargeant le château et emprisonnant tout le monde sauf lui.

Le squelette d’apparence douce peut se transformer en diverses formes en échangeant des têtes similaires à Art in Heart’s GoNNER. Et c’est à vous de vaincre l’armée impériale, de sauver le roi démon et de sauver le monde souterrain de la purification.

Ou quelque chose comme ça. L’histoire semble dramatique avec des enjeux qui semblent tout à fait désastreux. C’est peut-être vrai pour les personnages d’un autre monde dans le jeu, dont la plupart attendent leur temps dans des cages ou attendent un cul, mais Skul: The Hero Slayer est un peu plus léger que cela.

Tu penses avoir encerclé mon squelette de smol ? Détrompez-vous ! Capture d’écran : SouthPAW Games

Le jeu commence avec Skul lui-même, qui, malgré sa structure squelettique, est également plutôt adorable. C’est juste un petit gars, qui sautille et rebondit en attendant les entrées du contrôleur. Chaque forme qu’il prend, d’un loup-garou effrayant à un chevalier brandissant une épée, dégage de la gentillesse. Vraiment, c’est un témoignage de l’animation pixel-art fluide du jeu. C’est exquis, et le monde, rempli d’opulence dans certaines parties et de pourriture dans d’autres, est vibrant.

Skul est un jeu de plateforme d’action roguelite, donc, bien que captivant et léger, il nécessite toujours un jeu attentif. L’action devient assez intense au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers les cinq zones différentes, chacune avec quelques niveaux et un mini-boss avant d’atteindre le grand méchant de ce biome. Rien n’est statique, y compris la disposition de l’environnement et les têtes équitables. C’est parfaitement bien puisque le jeu offre une quantité surprenante de variété.

Il y a 100 têtes à ramasser tout au long de Skul: The Hero Slayer, qui imprègne notre squelette de smol d’une pléthore de capacités. Certaines sont meilleures que d’autres – comme mon préféré, le loup-garou – mais toutes sont uniques, pleines de compétences et styles de jeu. Il y a un ogre qui rappelle le Roadhog d’Overwatch qui traîne avec une faucille et une machette rétractables, et un bouffon aux pieds rapides qui lance des couteaux. Même le gars de Dead Cells est là, soulignant la quantité d’enfer macabre qui existe.

Bien sûr, le gars étrangement sans tête de Dead Cells est dans un jeu sur les têtes. Capture d’écran: SouthPAW Games

Pourtant, Skul: The Hero Slayer devient difficile, surtout vers les derniers niveaux. Dans certains cas, le jeu vous lance plusieurs mini-boss à la fois, et bien sûr, chaque boss majeur a deux étapes. Ces moments difficiles, où vous devez esquiver les attaques de mêlée et les projectiles en tandem, sont à peu près aussi effrayants que cela puisse paraître. Oui, vous mourrez probablement et devrez recommencer depuis le début, ce qui est décevant. Mais vous revenez toujours à ce mignon petit gars Skul.

Il est la raison pour laquelle je ne peux pas lâcher Skul: The Hero Slayer. Aussi sans vie qu’il puisse être, le petit gars a un esprit combatif prêt à se dresser contre ces vils humains. Quelqu’un doit le faire. Nous sommes le vrai mal sur Terre, après tout.