Action-RPG Crystar, une fois une console PS4 exclusive, arrive sur ﻿Switch

Sortie japonaise confirmée, lancement occidental en route ?

Nintendo a annoncé que Crystar, un RPG d’action à l’origine exclusif à PlayStation, sera lancé sur Switch au Japon l’année prochaine.

De l’éditeur FuRyu et du développeur Gemdrops, Crystar vous fait incarner quatre personnages différents dans le but de déverrouiller leurs souvenirs et d’apprendre la vérité derrière leurs histoires. Il se distingue par ses mécanismes de combat centrés sur les pleurs (oui, les pleurs), où les personnages peuvent rassembler leur chagrin et pleurer pour alimenter leur équipement et éliminer leurs ennemis. « Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais de force », dit le jeu.

