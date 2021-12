Action-RPG CRYSTAR va changer au printemps 2022, avec une édition physique limitée

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci : vous et votre sœur êtes entraînés dans le purgatoire, et lorsque vous découvrez que vous avez un pouvoir super spécial qui implique de beaucoup pleurer, un groupe de démons vous enrôle pour débarrasser le purgatoire du tous les monstres corrompus qui ont envahi.

Eh bien, la raison pour laquelle vous avez peut-être déjà entendu celui-ci – à part cela qui vous arrive – est que c’est l’intrigue de CRYSTAR, un action-RPG sorti sur PS4 en 2018.

CRYSTAR se dirige maintenant vers Switch en 2022, aux côtés d’une édition physique et d’une édition limitée exclusive à l’UE, qui est disponible en précommande maintenant et comprend :

Une copie physique du jeu Livre d’art à couverture rigide Bande sonore Support acrylique de « Weeping Warrior » Affiche en tissu de « The Sorrow of Rei » Journal visuel Art Cartes de « Souls in Purgatory » Boîte de collection

La sortie officielle au Japon est février 2022, mais la version occidentale – qui viendra avec tous les DLC précédemment publiés – sera lancée sur la Nintendo Switch le 1er avril 2022.