Action RPG ‘Date-Em-Up’ MAGLAM LORD frappe l’Ouest au début de l’année prochaine

PQube fait partie d’un groupe d’éditeurs qui localise et apporte constamment des titres japonais en Occident, et le dernier de sa liste est SEIGNEUR MAGLAM, qui est arrivé au Japon au printemps. Il fera ses débuts en Amérique du Nord et en Europe le 4 février.

C’est un RPG d’action fantastique qui propose un combat hack ‘n slack avec des personnages plutôt mignons, mais qui mélange cela avec des éléments de simulation de rencontres. Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de présentation des relations publiques, qui confirme également qu’il y aura des options DLC liées à d’autres franchises populaires.

Prenez le rôle d’un Seigneur Démon, alors que votre corps devient une arme mythique pour restaurer vos anciens pouvoirs

Un gameplay défiant les genres avec un combat en temps réel de style hack ‘n’ slash rapide et intuitif

Fabriquer et personnaliser des armes, forger des lames uniques avec une grande variété d’effets spéciaux et de décorations

Trouvez votre véritable âme sœur en combattant aux côtés de vos alliés et établir des relations avec des éléments de simulation de rencontres

Choisissez un protagoniste masculin ou féminin, chacun avec un art et une voix uniques

Plus de 20 packs de contenu téléchargeable avec du contenu de franchises comme le Série « Contes de » !

Il existe également une édition limitée plutôt belle (et à un prix raisonnable); vous pouvez consulter la page du magasin sur Funstock ici.

Image : Felistella / D3Publisher / PQube

Cela va-t-il sur votre liste de souhaits? Faites le nous savoir dans les commentaires.