Action RPG essaie trop fort d’être AAA

Parfois, je veux la narration fantastique de The Witcher 3: Wild Hunt sans avoir à gérer des centaines d’heures de contenu ou une carte du monde ouverte. Xuan Yuan Sword 7, la dernière entrée d’une série de jeux de rôle d’action qui est la pierre angulaire du jeu chinois depuis près de 30 ans, me démange. Mais alors qu’il essaie et échoue à être un jeu AAA mature, XYS7 n’utilise pas non plus pleinement les aspects uniques du cadre et de l’IP qui auraient pu le démarquer des autres RPG d’action.

Bien que les lecteurs anglais n’aient peut-être jamais entendu parler de cette série auparavant, Xuan Yuan Sword a un héritage long et influent en Chine. Développé par le studio taïwanais DOMO, XYS7 est la 13e entrée principale de la série, mais la première à avoir été localisée en anglais. Ne laissez pas cela vous effrayer, cependant. J’ai trouvé le jeu accessible malgré le fait de ne pas avoir joué à ses prédécesseurs.

Xuan Yuan Sword 7 emmène le joueur dans une aventure fantastique à travers une Chine fictive. Vous contrôlez un jeune homme nommé Zhao Taishi, qui combat des créatures surnaturelles pour restaurer l’âme de sa sœur décédée et démêler un complot politique. Zhao peut utiliser des capacités mystiques et des positions d’arts martiaux spéciales au combat, et l’importance du positionnement en temps réel au combat me rappelle Witcher 3. C’est à peu près là que s’arrêtent les similitudes.

Malgré la disposition et l’interface en monde ouvert, XYS7 n’est pas un jeu en monde entièrement ouvert. Il n’y a pas de découverte fortuite, et pas d’accidents heureux. Chaque niveau est étroitement conçu pour être une expérience linéaire, et cet objectif maintient le jeu relativement court. La campagne principale est agréable tant que vous laissez toutes les attentes du monde ouvert à la porte. En tant que joueur qui s’épuise vraiment en monde ouvert à chaque fois qu’un nouveau titre Assassin’s Creed arrive, la linéarité est bonne. Il y a de l’artisanat dans le jeu, mais c’est surtout pour des améliorations d’armes simples. C’est bien aussi.

Oui, je dis que le gameplay est très bien. C’est un jeu auquel vous pouvez jouer et terminer en quelques week-ends, et vous ferez l’expérience de la construction d’un monde qui ne provient pas souvent d’exclusivités de consoles à gros budget, mais il ne fait rien non plus que d’autres séries de longue date comme Yakuza ont ‘pas fait depuis des années (comme des événements rapides pendant les scènes cinématographiques). J’aurais été plus heureux si certaines fonctionnalités telles que les QTE et les systèmes d’artisanat avaient été complètement supprimées. Normalement, ces mécanismes ajoutent une autre couche à la narration d’un jeu. Le système d’événements rapides de XYS7, en revanche, ne vous permet pas réellement d’échouer, et la plupart des matériaux d’artisanat peuvent être achetés auprès de marchands au lieu de provenir d’emplacements spécifiques. Un système qui n’ajoute pas de manière significative à mon expérience du jeu est moins élégant que de ne pas l’avoir du tout. La séquence d’ouverture et les écrans de chargement de XYS7 taquinent beaucoup de construction du monde sur la vraie dynastie Xin, mais cette histoire ne devient jamais importante pour l’intrigue pendant le gameplay qui se déroule en dehors des cinématiques. Les ramassages d’objets sont génériques, les PNJ ont des problèmes de RPG fantastiques très standard, et il n’y a pas beaucoup d’accumulation d’histoires pour les monstres boss fantastiques que je combats. C’est très étrange pour un jeu avec une IP aussi grande à tirer.

Les visuels de XYS7 semblent également saisir de plus grandes choses, comme si les développeurs avaient des ambitions AAA qu’ils n’étaient pas tout à fait en mesure de réaliser. Les graphismes ne sont pas ce que vous pourriez attendre d’un jeu sorti en 2021. En fait, ils semblent provenir d’il y a deux générations de consoles. Les animations sont parfois si brutales que je n’ai pas pu suspendre mon incrédulité. Cela dit, il y a de belles animations d’effets visuels et des images fixes peintes à l’eau d’influence chinoise. J’aimerais qu’il y en ait plus ! XYS7 aurait été un jeu plus fort s’il s’était penché sur son style flashy (dont il a beaucoup) au lieu d’essayer d’être quelque chose qu’il ne peut pas être (un AAA moderne).

Malgré ses limitations techniques, XYS7 brille par ses représentations très humaines de ses personnages. J’en suis à la moitié, et malgré toutes mes plaintes concernant les animations maladroites, l’écriture m’aide à traverser l’étrange vallée. Les conversations entre frère et sœur semblent plus naturelles que celles de la plupart des superproductions AAA, et il y a de petits moments et des détails qui vendent vraiment la vraisemblance des personnages. Par exemple, Zhao utilise le salut du poing et de la paume avec ceux qu’il respecte. C’est un petit détail que je n’ai pas l’habitude de voir, tant les poignées de main sont omniprésentes dans les médias occidentaux. Voir deux hommes se saluer avec un geste chinois était une leçon d’humilité. Cela m’a fait réaliser que mes expériences en tant que joueur américain m’ont donné une vision étroite des types d’interactions qui peuvent exister dans les jeux.

Xuan Yuan Sword 7 avait beaucoup de potentiel, et j’étais ravi de creuser dans une série avec un si long héritage. Malheureusement, il a du mal à offrir une expérience AAA et ne me donne pas une idée de la taille réelle de son monde. Si vous voulez un nettoyant pour le palais du 100e jeu fantastique basé en Europe, XYS7 comblera ce créneau. Sinon, il est peu probable que le jeu soit à la hauteur des attentes modernes.