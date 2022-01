Action-RPG Showa American Story ressemble à un Anime Dead Rising

Chaque RPG d’action a besoin d’une arme de forage Gurren Lagann. Gif : NEKCOM Divertissement

Les bandes-annonces de jeux vidéo n’épousent pas souvent mon amour pour les films B ringards, les références d’anime et les spectacles d’action boules au mur, mais ce jeu de rôle d’action à venir aurait tout aussi bien pu lever ses prémisses de mes rêves de fièvre et les apporter vivre.

Showa American Story, développé par Nekcom Entertainment, est décrit comme une lettre d’amour à la culture pop des années 80 qui « présente un fort goût de B-Movies » sur sa page Steam. Bien que cette description laisse beaucoup de place à l’interprétation, sa bande-annonce officielle était suffisante pour dilater mes élèves et me mettre sur la bonne voie pour être enthousiasmé par l’aspect stupide et amusant de ce jeu.

L’histoire suit Choko Chigusa, décrite dans la bande-annonce comme « une adolescente miraculeusement ressuscitée d’entre les morts, en voyage de vérité et de vengeance ». Le monde dans lequel elle se réveille est une Amérique réinventée qui se retrouve comme la colonie non officielle du Japon. Les monuments culturels semblent familiers, mais différents – le panneau Hollywood se lit désormais comme Neo Yokohama, des portes de dragon apparaissent sur de longues étendues d’autoroutes du désert et des lanternes chōchin décorent le Golden Gate Bridge.

Mais ce monde n’est pas qu’une fusion des cultures américaine et japonaise. Apparemment, un incident mystérieux a fait que ce monde post-apocalyptique a été entaché de zombies, de monstres et de survivants humains « d’origines et de croyances différentes », selon sa page Steam, qui est sans doute plus effrayante que la menace des morts-vivants.

Choko a clairement trouvé les conditions de son nouveau monde désagréables parce qu’elle est dans une sorte de quête de vengeance à la Kill Bill. Les premiers instants de la bande-annonce ont une voix masculine invisible que Choko appelle son patron, qui se moque d’elle avant d’usurper la ligne emblématique de Kill Bill de Lucy Liu sur le fait qu’elle est une fille jouant avec des épées. Sa boutade hautaine est accueillie par Choko pointant un fusil de chasse sur son entrejambe. « Laissez-moi vous gratter les démangeaisons, patron », dit Choko, juste avant de transformer sa camelote en miettes pixelisées. Tant mieux pour elle.

L’ambiance que j’ai ressentie en regardant la bande-annonce de Showa American Story m’a rappelé le temps que j’ai passé à jouer au si élégant Bright Memory Infinite. Mais alors que j’étais déçu par le manque d’histoire de BMI, SAS semble en avoir un semblant qui embrasse pleinement à quel point sa prémisse est farfelue.

L’ambiance de la bande-annonce plonge dans une dissonance tonale complète alors que la narration de l’incident mondial du jeu est accompagnée de la chanson optimiste de DaijiMan Brothers Ocrhestra « Sore ga daiji ». Des images de Choko se prélassant dans son camping-car personnalisable surdimensionné, roulant dans un cerceau et marchant sur des échasses sont entrecoupées de ses pas éclair autour de hordes de zombies et de leur fauche avec un éventail de techniques d’armes à feu et d’épée.

Croyez au Choko qui croit en vous !Image : NEKCOM Entertainment

En doublant encore à quel point ce jeu ressemble à une fanfic de crack qui prend vie, la bande-annonce montre des combats de boss de Nier Automata-esque bullet hell ainsi qu’un énorme satellite s’écrasant dans un désert. Même les zombies ont une certaine caractérisation, certains étant montrés à vélo pour lancer une sorte de générateur et un brandissant une perceuse géante sur sa taille d’une manière qui rendrait Kamina de Gurren Lagann fière.

Bien qu’il soit décrit comme un jeu de combat de stratégie passionnant et rapide, ce que nous voyons dans la bande-annonce ressemble plus au genre de chaos fantaisiste et à grande échelle d’abattage de zombies des jeux Dead Rising qu’à tout ce qui est « stratégique ». » Pour être honnête, je suis moins que ravi de la frange de zombies montrée dans la bande-annonce – quelque chose à propos de ce réticule cible me semble un peu trop généreux. Heureusement, la bande-annonce a fourni suffisamment de références d’anime ridicules et le combat respire suffisamment de style Final Fantasy XV en temps réel pour que je veuille lui donner un tourbillon. Mon seul souhait est que le gameplay et l’histoire dingue de SAS en fassent soit le meilleur jeu vidéo auquel j’aie jamais joué quand il sortira finalement sur Playstation 4, PS5 et Steam, soit le pire. Tout ce qui est moyen serait une déception.