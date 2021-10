Action SALM : pourquoi les investisseurs de Salem Media se sentent Trumptastic aujourd’hui

Médias de Salem (NASDAQ :SALM) l’action reçoit un coup de pouce aujourd’hui alors que l’ancien président Donald Trump secoue le marché boursier.

Trump a annoncé des plans pour une nouvelle plate-forme de médias sociaux appelée Truth Social avec un accent sur le premier amendement. La société derrière elle, Trump Media & Technology Group, a l’intention d’entrer en bourse via une fusion de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Acquisitions du monde numérique (NASDAQ :DWAC).

Suite à cette nouvelle, plusieurs actions de l’espace des médias sociaux ont vu leurs prix augmenter. Cela survient alors que les investisseurs recherchent des alternatives aux principaux acteurs, y compris ceux qui mettent l’accent sur la liberté d’expression et la vie privée.

Dans le cas de Salem Media, les investisseurs surveillent les actions ayant des liens possibles avec Trump. Les actions de SALM entrent dans cette catégorie avec des liens antérieurs avec l’ancien président.

Jetons un coup d’œil aux actions SALM ci-dessous et décrivons tout ce que les traders doivent savoir à ce sujet.

Salem Media est un groupe qui cible la démographie chrétienne et conservatrice. Il le fait par le biais d’émissions de radio, de podcasts, d’applications, de sites Web, etc. Cela comprend quelque 117 stations de radio dont plus de 70 dans les 25 premiers marchés des médias. La société soutient également l’auto-édition pour les auteurs et dispose de son propre réseau d’influenceurs sur les réseaux sociaux. Edward G. Atsinger III dirige l’entreprise en tant que PDG. Salem Media a été fondée en 1986 et opère à Camarillo, en Californie.

L’action SALM connaît des échanges intenses vendredi. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 28 millions d’actions ont été négociées. Il s’agit d’une augmentation massive de son volume de transactions quotidien moyen d’environ 661 000 actions.

L’action SALM était en hausse de 18,6% vendredi après-midi.

