Action SAM: les nouvelles vraiment dures de Seltzer font exploser les actions de bière de Boston aujourd’hui

in

Bière de Boston (NYSE :SAM) les actions sont en baisse vendredi et cela est dû au fait que l’entreprise parie trop fort sur le seltzer dur.

Source : Master1305/ShutterStock.com

Le rapport sur les bénéfices de Boston Beer n’était pas tout ce qu’il espérait. La société a déclaré un bénéfice par action de 4,75 $, ce qui est loin de l’estimation de Wall Street de 6,85 $ par action. En plus de cela, ses revenus de 602,8 millions de dollars ne pouvaient pas non plus atteindre les estimations des analystes de 665,25 millions de dollars.

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour le stock SAM au deuxième trimestre. Nous laisserons le fondateur et président de Boston Beer, Jim Koch, expliquer le problème.

« Notre croissance des épuisements de 24 % pour le deuxième trimestre a ralenti par rapport à notre croissance de 48 % au premier trimestre et était inférieure à nos attentes, car la catégorie des sels de mer et l’industrie de la bière dans son ensemble étaient plus faibles que nous ne l’avions prévu. La croissance de la catégorie Hard Seltz a été affectée négativement par plusieurs développements : (1) ralentissement de la croissance de la pénétration des ménages à mesure que le marché mûrit et qu’il y a moins de nouveaux essais, (2) une transition progressive du volume vers le canal sur site à mesure que option régulière dans ce canal, (3) nouvelles marques de seltz dur au détail qui ont entraîné une prolifération de choix et une confusion chez les consommateurs, et (4) une période comparative difficile de charge importante de garde-manger liée aux restrictions sur site au deuxième trimestre de 2020 . “

L’action SAM connaît également des échanges intenses aujourd’hui à la suite de l’actualité. Au moment d’écrire ces lignes, plus d’un million d’actions ont été échangées. C’est au-dessus de son volume de négociation moyen quotidien d’environ 220 000 actions.

L’action SAM était en baisse de 23,1% vendredi matin et est à peu près en baisse depuis le début de l’année.

Les investisseurs à la recherche de nouvelles sur les bénéfices vendredi voudront continuer à lire.

De nombreuses entreprises publient leurs résultats aujourd’hui et InvestorPlace a tous les détails. Qui comprend Se casser (NYSE :SE CASSER), et Prise Mobile (NASDAQ :SCKT), et nous avons ce que les traders peuvent attendre d’autre du marché aujourd’hui. Vous pouvez trouver tout cela sur les liens ci-dessous!

Plus d’actualités boursières du vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.