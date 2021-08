Action SENS : alors que Senseonics reste élevé, attendez avant d’acheter

in

La vague de stock mème qui a envoyé Senseonics (NYSEMKT :SENS) stock plus élevé est venu et reparti. Pourtant, jusqu’à présent, il n’a pas reculé de la même manière que d’autres actions populaires auprès des Reddit les commerçants ont fait. Après sa chute en juillet à moins de 2 $ par action, le jeu de la technologie médicale a partiellement rebondi et se négocie aujourd’hui à environ 4,03 $ par action.

Source : Andrew_Popov / Shutterstock.com

Le bavardage de Reddit n’est plus élevé pour ce nom. Mais un marché boursier toujours avide de valeurs de croissance, quel que soit le prix, peut être la raison pour laquelle il reste élevé. Comme vous le savez peut-être, la société pourrait avoir un énorme potentiel à l’avenir avec son produit de surveillance du diabète Eversense.

Dans les années à venir, la croissance de ce produit pourrait faire passer les ventes de l’entreprise des 14 millions de dollars prévus pour cette année à 200 millions de dollars d’ici 2025.

Le revers de la médaille? Aux prix d’aujourd’hui, la valorisation de l’action surestime la croissance éventuelle des ventes de l’entreprise. Dans cet esprit, il est logique qu’il s’agisse toujours d’une action fortement short-short. Au lieu de se faire écraser, ils pourraient finir par faire de gros bénéfices, si le fond tombait avec les actions spéculatives plus tard cette année. Entrer dans une petite position spéculative aux niveaux actuels n’est peut-être pas la pire chose au monde. Si vous cherchez à faire un gros pari sur l’avenir d’Eversense ? Vous voudrez peut-être rester assis et attendre des prix plus bas.

Action SENS : beaucoup de substance, mais le prix n’est pas juste

Entre avoir une entreprise leader dans le domaine du diabète (Soins du diabète Ascensia) en tant que partenaire commercial, et la demande généralisée d’un système de surveillance continue de la glycémie, il semble qu’il y ait davantage de signes indiquant que ce produit décollera dans les années à venir.

Au moins, par rapport aux offres d’autres noms de dispositifs médicaux populaires auprès des détaillants, tels que Asensus Surgical (NYSEAMÉRICAIN :ASXC) Plateforme de chirurgie robotique Senhance. Ou, de Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) Produit de diagnostic pour animaux de compagnie Truforma.

Mais tant que la substance est là, le prix est-il correct avec l’action SENS ? Pas exactement. Bien sûr, comme je l’ai discuté plus tôt ce mois-ci, les investisseurs qui y voient un pari tout ou rien sur l’avenir d’Eversense peuvent trouver utile de prendre une position aux prix d’aujourd’hui. Si vous voulez que la proposition risque/rendement soit plus en votre faveur, cependant ? Plonger aujourd’hui n’est peut-être pas la meilleure solution.

À son évaluation actuelle, la société affiche une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars. Pour qu’elle maintienne ou augmente cette valorisation, elle aura besoin que ses ventes dépassent largement les projections mentionnées ci-dessus. Sinon, alors que le battage médiatique qui envoyait autrefois les actions de mèmes «sur la lune» continue de se refroidir, il reviendra probablement vers les prix d’avant le battage médiatique (entre 1 $ et 2 $ par action). Encore une fois, c’est pourquoi cela reste un stock fortement shorted.

Pourquoi le short peut ne pas être compressé avec Senseonics

Selon ShortSqueeze.com, plus d’un quart du flottant de l’action SENS (26,3 %) pourrait encore être vendu à découvert. Certains peuvent voir cela comme un signe que l’action, malgré le déclin de la tendance des actions short-squeeze, a toujours la capacité d’être poussée à la hausse, alors que le côté court encombré se démène pour se couvrir.

Bien sûr, si la société annonçait dans un avenir immédiat des nouvelles qui changeraient la donne, cela pourrait éventuellement se produire. Le problème, c’est qu’il y a plus à l’horizon pour prouver que les courts métrages ont raison plutôt que de leur prouver qu’ils ont tort. Le short a parié gros contre Senseonics, probablement en raison de sa valorisation très élevée. Même ses projections de croissance ambitieuses pour la fin de cette décennie n’aident pas à justifier que le marché évalue aujourd’hui l’entreprise à 1,6 milliard de dollars.

L’évaluation peut encore ne pas avoir beaucoup d’importance aux yeux des commerçants de détail. C’est pourquoi ils sont toujours prêts à acheter des actions SENS entre 3 et 4 $ par action. Pourtant, si les marchés se corrigent dans les mois à venir, un changement dans les conditions boursières en plein essor que les traders débutants tiennent pour acquis pourrait amener beaucoup de gens à se retirer. En d’autres termes, tout signe de correction ou de liquidation peut les amener à paniquer et à vendre des noms spéculatifs comme celui-ci.

Une fois que cela arrive? Après être retombé à des niveaux de prix plus raisonnables (1 à 2 dollars par action), le soi-disant « argent intelligent » prendra ses bénéfices et dénouera ses positions courtes.

Le verdict : attendez que l’autre chaussure tombe avant d’acheter

La manie des actions de meme est peut-être terminée, mais un marché boursier toujours fort aide à maintenir les actions Senseonics à des prix élevés. Élevé à un point où la valorisation de l’entreprise est bien au-dessus de son potentiel de croissance probable. À un moment donné (difficile à dire quand), cet écart se corrigera de lui-même. Au lieu de voir les pertes et les regrets d’une compression, le short pourrait rire jusqu’à la banque.

Si vous voyez l’action SENS comme un pari “tout ou rien”, acheter une petite position aujourd’hui peut avoir du sens. Mais si vous cherchez à accéder à un poste plus important ? Il est préférable d’attendre qu’un meilleur point d’entrée s’ouvre avant d’acheter.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.