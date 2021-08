Action SENS : les principes fondamentaux de Senseonics n’ont aucun sens

Senseonics Holdings (NYSEAMÉRICAIN :SENS) développe une technologie médicale, notamment des « systèmes de surveillance continue du glucose (SGC) pour les personnes atteintes de diabète aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ». La gamme de produits de la société comprend des systèmes CGM implantables qui passent sous la peau de l’utilisateur et un émetteur amovible et rechargeable qui fonctionne avec une application conçue par la société. L’action SENS représente une entrée potentielle dans le secteur de la santé pour les investisseurs, mais en vaut-elle la peine ?

Le diabète est une maladie grave qui touche de nombreuses personnes dans le monde, il est donc naturel de vouloir une entreprise qui le combat pour réussir. Mais le stock SENS n’est pas en très bon état. Cette entreprise de technologie médicale peut avoir un excellent produit, mais elle n’a pas la technologie ou la capacité de soutenir ses actions sur la base de ses fondamentaux.

Pertes nettes et consommation de liquidités

La société a annoncé les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 le 9 août. Voici quelques-uns des faits saillants :

“Le chiffre d’affaires total pour le trimestre était de 3,29 millions de dollars, contre 0,26 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2020. Les revenus aux États-Unis étaient de 0,98 million de dollars et les revenus hors des États-Unis étaient de 2,31 millions de dollars.” “La perte nette s’est élevée à 180,32 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, au deuxième trimestre de 2021, contre 7,52 millions de dollars, ou 0,03 $ par action, au deuxième trimestre de 2020. La perte nette a augmenté de 172,81 millions de dollars en raison d’une augmentation de 169,43 millions de dollars des autres charges principalement liées aux charges comptables hors caisse résultant de la comptabilisation des dérivés incorporés liés à certains des financements de la société, ainsi qu’à une augmentation de 3,36 millions de dollars de la perte d’exploitation. « Au 30 juin 2021, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court et à long terme s’élevaient à 215,0 millions de dollars et l’encours de la dette à 109,9 millions de dollars. »

C’est beaucoup d’argent mais beaucoup de pertes. Cette trésorerie est le résultat d’une série d’offres d’actions qui ont approximativement doublé le nombre d’actions. L’argent collecté doit être utilisé à bon escient pour soutenir et étendre les opérations commerciales afin de créer de la valeur et de la croissance, car cela réduit la valeur relative du stock existant.

Le rapport annuel de la société a révélé de plus amples informations :

Chiffre d’affaires très volatil, passant de 4,9 M$ en 2019 à 1,4 M$ en 2020 Une perte d’exploitation de 79 M$ pour 2020 contre 131 M$ pour 2019 Perte nette de 175 M$ pour 2020 contre 115 M$ pour 2019

Quelques autres mesures financières clés que je n’aime pas sont l’augmentation de la dette à long terme à 57,2 millions de dollars pour 2020, contre 11,8 millions de dollars en 2019, un déficit total des actionnaires de 144,1 millions de dollars pour 2020 par rapport à un déficit de 8,65 millions de dollars en 2019 et régulièrement trésorerie négative.

Le cash-flow libre négatif de l’entreprise est probablement dû à l’augmentation des dépenses d’investissement pour soutenir sa croissance. Mais ce n’est toujours pas bon pour la juste valeur ou l’attractivité du titre SENS.

Les perspectives 2021 pour SENS Stock

Dans son rapport trimestriel, Senseonics a déclaré que “la société continue de s’attendre à ce que le chiffre d’affaires net mondial de Senseonics pour l’année 2021 se situe entre 12,0 et 15,0 millions de dollars”.

Par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente, cela représente une croissance comprise entre 757% et 971%. Senseonics semble être trop optimiste quant à sa croissance future.

À la page 7 de son dossier d’investisseurs, Senseonics estime que ses revenus en 2025 seront compris entre 150 et 200 millions de dollars. Compte tenu de ses performances au cours des dernières années, cela ne semble tout simplement pas plausible.

Ce que SENS Stock nous dit sur les actions Meme

Le problème avec les actions mèmes telles que les actions SENS est qu’elles faussent fortement le marché et les risques et les récompenses qui y sont associés. Les actions meme font-elles des profits rapides pour les investisseurs qui négligent les fondamentaux ? Dans de nombreux cas, la réponse est oui. Est-ce bon? Non, car il s’agit de pure spéculation et il y a une bulle boursière imminente prête à éclater aussi rapidement qu’elle est apparue.

Depuis le début de l’année, l’action SENS a un rendement de 281%. Il est passé d’un minimum de 35 cents à 5,56 $, mais est tombé à 3,32 $ le 12 août.

Tout cela est purement le résultat de la spéculation, et avec un historique de pertes nettes, une dilution massive des actions et un déficit des capitaux propres, il est conseillé d’éviter le stock.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.