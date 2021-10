Action SENS : Senseonics a un énorme catalyseur sur lequel vous ne devriez pas dormir

Cette année, de nombreux noms de dispositifs médicaux à un stade précoce sont devenus populaires auprès des investisseurs de détail, et Senseonics Holdings (NYSEAMÉRICAIN :SENS) avait certainement sa place dans cette tendance. Mais ne prenez pas cela pour signifier que l’action SENS est simplement une action mème.

Oui, alors que la tendance des actions mèmes s’est refroidie, l’enthousiasme pour Senseonics l’a également été. Après être passé d’environ 1 $ par action à 5,56 $ par action, il a rebondi entre 2 et 4 $ par action. Cet élan n’aide donc pas les investisseurs en ce moment.

Même ainsi, il a trop d’atouts pour être limité par cette perception.

Au lieu de cela, alors que son produit phare Eversense CGM (moniteur de glycémie en continu) décolle, attendez-vous à ce que la même chose se produise une fois de plus pour le cours de son action. Peut-être pas tout de suite, mais à temps ? Cela semble très possible. Et avec un nom majeur dans le domaine des soins du diabète en tant que partenaire de commercialisation, il devrait voir ses ventes – déjà en forte hausse par rapport à l’année dernière – faire un autre grand bond en avant.

D’autant plus qu’il y a quelque chose en préparation (plus ci-dessous) qui pourrait bientôt alimenter un tel saut. Les gros titres à eux seuls de ce jeu peuvent entraîner une augmentation des actions.

SENS Stock et son gros potentiel avec Eversense

Avant de plonger plus loin dans Senseonics, examinons de plus près son produit Eversense et pourquoi il mérite plus que le buzz qui l’entoure.

Comme indiqué ci-dessus, ce produit est un glucomètre en continu. L’avantage le plus évident de ce produit est qu’il s’agit d’une alternative sans tracas aux méthodes traditionnelles de surveillance de la glycémie. La version de ce produit actuellement approuvée pour la vente aux États-Unis peut être implantée et utilisée jusqu’à 90 jours, avant de devoir être remplacée.

Pourtant, outre la commodité, ce produit offre d’autres avantages qui pourraient améliorer la vie des patients diabétiques. Par exemple, la dernière fois que j’ai parlé de l’action SENS, j’ai cité un professionnel de la santé, qui considérait ce produit comme ayant « l’opportunité d’améliorer les résultats pour la santé », suite au déploiement initial de ce produit dans son système de santé.

Et ajoutez le fait qu’il est en partenariat avec Soins du diabète Ascensia, une entreprise leader dans le domaine des soins du diabète. Avec tout cela, il est facile de voir ce produit finir par capturer une grande part d’un marché de plus de 12 milliards de dollars. Bien sûr, beaucoup sont arrivés à la même conclusion. C’est pourquoi il a décollé comme il l’a fait à partir de janvier, et pourquoi il est apparu sur le radar des investisseurs boursiers meme.

Cependant, ne prenez pas cela pour signifier que vous avez en quelque sorte raté le coche. La véritable « récompense » pour Senseonics n’a pas encore eu lieu. Il est encore probable qu’il s’oriente vers des prix plus élevés dans les années à venir. Mieux encore, il peut y avoir un changeur de jeu qui émerge beaucoup plus tôt. Quelque chose qui le fait sortir de son modèle commercial latéral et le remet sur la voie de la hausse des prix.

Le catalyseur de déplacement d’aiguilles qui pourrait bientôt jouer son rôle

Il y a eu un développement clé que les investisseurs en actions SENS attendent depuis des mois. C’est la nouvelle de l’obtention de l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la version 180 jours de son système Eversense CGM. Selon la publication de ses résultats trimestriels la plus récente, l’examen actif de la FDA est toujours en cours.

Mais une fois la décision prise, et si c’est favorable à Senseonics ? Le stock pourrait voir une répétition de certains des mouvements épiques qu’il a faits plus tôt en 2021. Pourquoi? Plus que doubler la longueur qu’il pourrait être utilisé le rend plus rentable. À son tour, cela devrait contribuer à renforcer la demande sur le marché américain.

Alors, cela signifie-t-il que le jeu ici est de l’acheter maintenant et de le vendre sur la nouvelle de l’approbation par la FDA du produit d’Eversense pendant 180 jours ? Je ne dirais pas ça. Encaisser après un coup de pouce sur cette nouvelle pourrait être une décision rentable.

Mais avec les projections passées appelant à ce qu’Eversense génère jusqu’à 200 millions de dollars de ventes d’ici 2025 (contre jusqu’à 15 millions de dollars de ventes cette année), vous risquez de passer à côté en vendant trop tôt.

Le verdict

Senseonics n’a peut-être plus le phénomène de stock de mèmes le poussant à des prix plus élevés. Mais compte tenu de ce que l’entreprise a accompli jusqu’à présent et de ce qu’elle s’apprête à accomplir avec Eversense ? Pour le dire simplement, il n’a pas besoin de cette tendance pour être son ami. Il a la capacité de faire de gros gains supplémentaires sur ses propres mérites.

La véritable « récompense » pour l’entreprise peut encore être dans des années. Pourtant, avec un catalyseur possible gracieuseté de la FDA, qui pourrait bientôt se produire, les actions pourraient faire une autre course incroyable.

Avec une note « A » dans Portfolio Grader, l’action SENS est un achat à son bas prix actuel d’environ 3,50 $ par action.

