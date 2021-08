Action SESN : le coup douloureux de la FDA qui a fait plonger Sesen Bio aujourd’hui

Investisseurs dans Sesen Bio (NASDAQ :SESN) sont certainement déçus aujourd’hui. La société de biotechnologie partage aujourd’hui de mauvaises nouvelles avec les investisseurs, alors que la Food and Drug Administration (FDA) abat le dernier produit thérapeutique de pointe de la société. L’action SESN connaît une baisse significative au milieu de ce rejet.

Source : Shutterstock

Sesen Bio est un acteur biotechnologique à petite capitalisation basé dans le Massachusetts. La société développe des médicaments à base de protéines de fusion, des médicaments fabriqués à partir de la combinaison de plusieurs gènes. Plus précisément, Sensen combine des anticorps anti-tumeur avec un produit cytotoxique afin de tuer sélectivement les cellules cancéreuses.

Le produit de traitement du cancer le plus récent de la société est le Vicineum, un médicament destiné à traiter le cancer de la vessie. Plus tôt dans la semaine, les investisseurs étaient enthousiasmés par le traitement. La société a cherché à le mettre sur le marché et pense que le traitement est prêt. Sensen a approché la FDA au sujet de l’approbation de Vicineum, et les investisseurs s’attendaient à recevoir une réponse d’ici le début de la semaine prochaine.

Le stock de SESN s’effondre suite à un rejet imprévu

Eh bien, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. La société annonce aujourd’hui qu’elle a reçu des nouvelles de la FDA et que Vicineum ne reçoit pas d’approbation. Une lettre de réponse complète du conseil d’administration à l’entreprise indique qu’elle ne peut pas approuver le traitement sous sa forme actuelle. La lettre contient également apparemment des recommandations spécifiques aux données d’essais cliniques publiées par la société, ainsi que plusieurs problèmes chimiques, de fabrication et de contrôle liés au traitement.

L’entreprise est évidemment déçue par la lettre, ce qui est un coup dur pour le traitement. C’est particulièrement dévastateur étant donné que le médicament a reçu la désignation accélérée par la FDA dès 2018. La société reste inébranlable dans son objectif de mettre le traitement contre le cancer sur le marché dès que possible. S’exprimant sur l’avenir du médicament, le PDG, le Dr Thomas Cannell, a déclaré que Sensen collaborerait étroitement avec la FDA :

« Nous restons dévoués à notre mission de sauver et d’améliorer la vie des patients en leur proposant de nouvelles options de traitement, et nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec la FDA pour comprendre les prochaines étapes. »

L’action SESN traverse une journée difficile alors que les investisseurs font face à cette révélation décevante. Le stock est en chute libre de plus de 57%, et il continue de perdre après des heures. Plus de 102 millions d’actions SESN s’échangent au cours de la session d’aujourd’hui, au-dessus du volume quotidien moyen de seulement 7 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.