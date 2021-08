Action SESN : pourquoi Sesen Bio se fait critiquer aujourd’hui

Sesen Bio (NASDAQ :SESN) l’action prend un coup lundi à la suite d’une lettre de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

La lettre de la FDA concerne la demande de licence de produits biologiques de la société pour Vicineum. Il cherchait à utiliser des protéines de fusion thérapeutiques ciblées pour le traitement du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) ne répondant pas au BCG.

Malheureusement pour les actions SESN, la FDA a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’approuver la demande de licence de produits biologiques de la société. Cependant, il y a encore de l’espoir. La FDA a décrit certaines exigences qu’elle a pour l’entreprise qui pourraient l’aider avec une future soumission.

Sesen Bio a l’intention de solliciter une réunion de type A avec la FDA dès que possible. Cela lui permettra de discuter de la lettre et d’apprendre ce qui doit changer avant de tenter une autre soumission.

Le Dr Thomas Cannell, président et chef de la direction de Sesen Bio, a déclaré ceci à propos de l’actualité martelant les actions de SESN aujourd’hui.

« Nous sommes profondément déçus par ce résultat inattendu, et c’est un jour malheureux pour les patients souffrant de NMIBC ne répondant pas au BCG. Nous restons dévoués à notre mission de sauver et d’améliorer la vie des patients en leur proposant de nouvelles options de traitement, et nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec la FDA pour comprendre les prochaines étapes.

L’action SESN connaît également des échanges intenses aujourd’hui suite aux nouvelles de la FDA. Cela a plus de 75 millions d’actions du stock changeant de mains au moment de la rédaction de cet article. Il s’agit d’un bond important par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 9 millions d’actions.

L’action SESN était en baisse de 34,8% lundi matin mais est toujours en hausse de 4,2% depuis le début de l’année.

