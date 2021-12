Action SGMA : que se passe-t-il avec Red-Hot SigmaTron aujourd’hui ?

Actionnaires de SigmaTron International (NASDAQ :SGMA) sourient aujourd’hui, et à juste titre. Le fournisseur de services de fabrication électronique a annoncé d’excellents bénéfices pour le trimestre fiscal clos le 31 octobre et les actions SGMA ont clôturé en hausse de plus de 80% sur la journée. SigmaTron a battu le S&P 500 (NYSEARCA :ESPIONNER) un rendement de 27 % de l’année à date (YTD), car il a généré un rendement de 223 % YTD.

Source : Shutterstock

SigmaTron a déclaré un chiffre d’affaires de 100,2 millions de dollars, en hausse de 44% d’une année sur l’autre (YOY). Cependant, le PDG de la société, Gary Fairhead, a déclaré que les revenus et le coût des produits vendus étaient gonflés en raison des primes payées pour les matières premières et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les actionnaires de l’action SGMA n’ont pas tardé à rejeter ce commentaire, comme en témoigne la hausse du cours de l’action aujourd’hui.

Fairhead a élargi le trimestre record, ajoutant que :

« Les résultats records ont été motivés par une demande forte et croissante de la part des clients existants ainsi que par plusieurs nouveaux clients qui ont été ajoutés au cours de la dernière année. Le carnet de commandes reste solide et les nouvelles opportunités sont importantes. Il n’y a eu aucun changement perceptible en termes de politique commerciale entre les États-Unis et la Chine et cela continue d’inciter les clients existants et potentiels à considérer le Mexique comme une solution de chaîne d’approvisionnement privilégiée. »

Alors, que faut-il savoir d’autre sur le dernier rapport sur les bénéfices de SigmaTron ? Allons droit dedans.

Faits saillants des bénéfices de l’action SGMA : ce que les investisseurs doivent savoir

La société a déclaré des marges brutes de 11,8 %, en hausse de 2,04 % en glissement annuel. Les investisseurs peuvent avoir utilisé ce chiffre comme indicateur pour déterminer si le coût gonflé des produits vendus a nui au chiffre d’affaires. Le coût des produits vendus pour le trimestre s’est élevé à 88,4 millions de dollars, en hausse de 27 % en glissement annuel. Le bénéfice par action (EPS) s’est établi à 69 cents, en hausse de 360 ​​% en glissement annuel par rapport à 15 cents. De plus, SigmaTron a déclaré un bénéfice d’exploitation record de 5 millions de dollars. Elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que sa fusion avec Wagz fermer avant la fin de l’année. Wagz produit des colliers intelligents pour chiens sans choc, accessibles via une application. Aux termes de l’accord de fusion, les actionnaires de Wagz recevront 2 443 870 actions SGMA, ce qui représente 28 % de toutes les actions SGMA. De plus, SigmaTron a annoncé un accord de travail de trois ans avec le syndicat de production d’Elk Grove Village. Sur une note légèrement négative, le PDG Gary Fairhead a averti que les pénuries que connaît le marché des composants électroniques ne prendront pas fin de si tôt. Cependant, il a également ajouté que « les perturbations ont exigé que nous travaillions plus étroitement que jamais avec nos clients et le bon côté est que je pense que nous avons construit des relations encore plus solides. C’est de bon augure pour la suite. »

