Action SGOC : 7 choses à savoir sur le groupe Red-Hot SCGOCO

Aujourd’hui, une action qui monte en flèche est Groupe SGOCO (NASDAQ :SGOC). En effet, le mouvement de plus de 500% aujourd’hui de l’action SGOC est déconcertant pour beaucoup.

En effet, le sentiment des médias sociaux sur les actions SGOC n’est pas clair. Les investisseurs de détail semblent ne pas savoir pourquoi ce titre évolue si rapidement. Qu’il s’agisse de traders dynamiques s’accumulant dans ce nom de manière importante ou d’investisseurs de détail croyant qu’une compression est possible avec ce titre, cela reste discutable. En effet, le niveau d’intérêt court de SCOGO autour de 8% ne suggère pas nécessairement que les fondamentaux d’un squeeze soient présents. Cependant, les données de Fintel montrent un ratio de volume court supérieur à 25 %.

Le mouvement d’aujourd’hui a maintenant approché 550% au moment où j’écris ceci. La clôture d’hier s’est établie à 2,58 $, et aujourd’hui, ce titre a dépassé les 15,70 $.

En effet, il s’agit d’un titre avec un élan formidable en ce moment. En conséquence, les investisseurs qui examinent ce titre de haut vol peuvent se demander ce que fait exactement SGOCO. Examinons quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur cette société.

Ce que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur les actions SGOC

SGOCO est un conglomérat de diverses entreprises basées à Hong Kong. Ces entreprises se concentrent sur la réalité virtuelle, les technologies d’économie d’énergie, les prêts hypothécaires, les investissements immobiliers et d’autres segments de croissance du marché. L’objectif de l’entreprise est de créer un écosystème créant une croissance durable et de la valeur pour les actionnaires. Compte tenu de la volatilité des actions chinoises ces derniers temps, le rebond d’aujourd’hui pourrait être l’un des moteurs de la hausse des actions SGOC. Les investisseurs de détail semblent parier sur la dynamique commerciale des actions SGOC aujourd’hui, compte tenu de son flottant relativement faible. Même après le rallye d’aujourd’hui, SCOGO n’a toujours qu’une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars. En conséquence, il s’agit d’un titre qui a le potentiel de susciter un intérêt démesuré pendant un certain temps.

