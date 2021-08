Action SGOC: le rapport court provoquant le refroidissement de SGOCO Red-Hot aujourd’hui

18/08/2021 à 18h30 CEST Le Jeux olympiques Les athlètes tokyoïtes et espagnols ont remporté 17 médailles, trois d’or, huit d’argent et six de bronze. Mais la compétition n’est pas terminée car le 24 août prochain 4 400 athlètes handicapés paralysie physique, intellectuelle, visuelle ou cérébrale, ils se battront pour plus de métaux olympiques. Cela peut […] More