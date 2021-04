Action SKLZ: Achetez Skillz alors que ARK investit des millions en actions

L’objectif de prix de vente consensuel sur l’action SKLZ est de 29 $. Nous pensons que les analystes sont conservateurs ici. Notre modélisation suggère que l’action SKLZ vaut environ 40 $ aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que l’action Skillz se renforce considérablement au cours des 12 prochains mois.

L’action Skillz appartient à un panier d’actions de haute qualité en hyper croissance avec une tonne de potentiel à long terme qui a été battu et meurtri au cours des dernières semaines alors que le marché a tourné le dos aux entreprises de croissance en démarrage.

Il est maintenant temps d’acheter ces actions.

Ce sont ces entreprises qui réinventent le paysage numérique, alors que la mondialisation et la commodité technologique convergent. Mes jeux préférés dans cet espace sont les actions dans les médias sociaux, les sports électroniques, la publicité, les médias en continu et iGaming.

Bon nombre de ces actions sont fortement survendues, avec un potentiel de hausse de 100% plus par rapport aux niveaux actuels. À l’heure actuelle, le vent semble tourner en leur faveur.

L’action SKLZ n’est que l’une des dizaines d’actions qui pourraient vous offrir de gros rendements par rapport aux niveaux actuels au cours des prochains mois et années. Les autres? Eh bien, nous avons créé un portefeuille d’actions qui, à notre avis, représentent les actions technologiques de démarrage les plus innovantes et les plus intéressantes du marché avec un potentiel de hausse considérable.

Pour obtenir les noms, les symboles boursiers et les détails commerciaux clés de ces gagnants potentiels 10X, abonnez-vous à Innovation Investor ici.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.