Action SKLZ : achetez Skillz alors que les acquisitions et les partenariats le propulsent à 30 $

Skillz (NYSE :SKLZ) le stock a été très solide récemment.

Source : Shutterstock

Il a augmenté de plus de 40 % au cours des derniers mois. Et aussi, certains développements fondamentaux solides ont contribué à apaiser la thèse de l’ours et à souligner la thèse du taureau.

Nous pensons que le rallye derrière l’action SKLZ a des jambes.

Stock SKLZ : la vue d’ensemble pour Skillz

Skillz est à l’épicentre d’un changement dans les modèles économiques du jeu mobile. La publicité numérique, tout le monde la découvre, c’est vraiment nul. Personne ne clique sur ces publicités, sauf peut-être par accident. Ils ne monétisent pas du tout. Ainsi, le coût d’acquisition de nouveaux utilisateurs dans les applications mobiles est très élevé, ce qui entraîne un modèle économique unitaire cassé.

Mais l’esport est génial.

L’esport s’avère être un moyen exceptionnellement plus prometteur de monétiser l’écosystème mobile. Tout le monde aime parier, tout le monde aime concourir et tout le monde aime la chance de gagner de l’argent.

Pourquoi se fier à des publicités numériques à peine fonctionnelles alors qu’il existe une meilleure option ? Les compétitions d’esports donnent aux consommateurs exactement ce qu’ils veulent. Ainsi, sans surprise, ils ont un engagement très élevé et génèrent des revenus beaucoup plus élevés par sous-marin, sur la même base de coûts. Il en résulte une économie d’unité bien supérieure.

À long terme, chaque jeu passera à un modèle d’esport et abandonnera les publicités numériques.

Skillz est l’épine dorsale de ce changement. Ils fournissent les outils technologiques dont les développeurs d’applications ont besoin pour équiper leurs jeux de fonctionnalités esports.

Ils ont également une sauce secrète, leur algorithme anti-triche, qui rend les jeux équitables pour tous.

Le potentiel ici est énorme, car Skillz devient une plate-forme utilisée par tous les développeurs d’applications mobiles dans le monde.

À court terme, nous apprécions la dynamique actuelle du titre à la suite de l’acquisition d’Aarki. Avec Aarki, une plate-forme marketing avancée basée sur l’apprentissage automatique, Skillz aura tout pour plaire.

En effet, Skillz crée des outils pour aider les développeurs d’applications à créer des jeux. Mais faire un jeu n’est que la moitié du défi.

Faire connaître et utiliser votre application aux gens est l’autre moitié. Skillz ignorait auparavant ce marché, mais avec Aarki, il est désormais équipé pour servir les développeurs d’applications à cet égard. Aarki fournit de la publicité basée sur les données afin que les développeurs d’applications puissent amener les gens à utiliser leurs applications en premier lieu.

La combinaison de ces deux plates-formes crée un écosystème robuste de bout en bout qui résout tous les problèmes d’un développeur d’applications, du développement à la distribution.

Résultat net sur le stock SKLZ

Nous pensons que le marché aime cet accord.

Et clairement c’est le cas, parce que Groupe PLBY (NASDAQ :PLBY) s’est également intéressé à Skillz.

À partir du 11 juin et pendant quatre semaines, les fans du monde entier pourront participer à une série de jeux sur le thème de Playboy et alimentés par Skillz. La gamme de jeux proposés comprendra le billard, le solitaire et une variante de 21, et les participants peuvent gagner de l’argent ainsi que des marchandises Playboy du monde réel.

En plus de tout ce que Skillz a pour lui, cette collaboration avec PLBY Group pourrait être énorme pour les deux sociétés. Cela montre aux investisseurs et aux développeurs que la plate-forme de Skillz est déjà viable et séduisante pour les grandes marques. Et comme pour PLBY Group, la collaboration leur rapportera de l’argent.

L’enthousiasme généralisé pour le changement dans l’esport continuera de pousser le stock de SKLZ à la hausse. Nous nous attendons à ce qu’il atteigne bientôt 30 $.

Mais SKLZ n’est pas la seule valeur de croissance qui est sur mon radar. Lors de mon événement nouvellement lancé Rapport de stock quotidien 10X, Je mets en évidence une action potentielle de micro à petite capitalisation chaque jour où le marché est ouvert.

Le piège ? Chaque opportunité doit avoir le potentiel de générer des gains 10X et plus.

Les valeurs mises en avant dans ce service de recherche ultra-intensif représentent une partie des mes actions à petite capitalisation et crypto-monnaies préférées aujourd’hui… dont chacun pourrait afficher des gains massifs au cours des 6 à 12 prochains mois alors que les craintes inflationnistes s’estompent complètement.

Je parle d’entreprises dont une qui, je pense, pourrait devenir le « PayPal de la crypto-monnaie » ou un altcoin qui pourrait être le futur « Blockchain GitHub » et une entreprise de technologie hors radar qui pourrait détenir la clé pour créer un batterie EV d’un million de milles.

Découvrez-en plus avec mon long métrage vidéo gratuit, qui détaille la méthode secrète utilisée par les meilleurs investisseurs de Wall Street pour marquer des gains 10X prévisibles et cohérents en actions et en crypto-monnaies.

Alors… qu’est-ce que tu attends ?

Allez-y et Cliquez ici, et découvrez comment vous pouvez potentiellement gagner beaucoup d’argent sur les marchés au cours des prochains mois au milieu de la reprise du commerce à risque.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son Rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.