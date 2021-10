Action SKLZ : ajout de l’ancien directeur d’Amazon, l’action est prête à déménager

Jusqu’à présent, la plate-forme technologique de jeu mobile en ligne Skillz (NYSE :SKLZ) ne s’est pas avéré être le grand gagnant de 2021 que certains commerçants espéraient. Il s’est avéré que l’action SKLZ a éclaté au début de l’année, puis s’est effondrée.

Maintenant, il est temps de ramasser les morceaux et de réévaluer. Skillz est-il un achat fort maintenant, ou les meilleurs moments sont-ils dans le rétroviseur ?

C’est un appel difficile, c’est sûr. Un an et demi après le début de Covid-19, l’avenir des tournois basés sur les jeux mobiles n’est pas clair.

Ainsi, Skillz devra faire ses preuves auprès des investisseurs sceptiques. Ce que nous pouvons dire, cependant, c’est qu’un fonds célèbre réaffirme sa participation dans Skillz – et qu’un cadre de jeu très expérimenté rejoint l’équipe et ajoute de la valeur.

Un regard plus attentif sur le stock de SKLZ

À l’époque où l’action SKLZ est passée de 27 $ à 46,30 $ en février, les perspectives étaient prometteuses. Les ours étaient complètement entrés en hibernation – mais juste pour un instant.

Si ce rassemblement a été précipité par Reddit utilisateurs, il semble qu’ils n’étaient pas disposés ou capables de maintenir l’élan. Malheureusement, certaines personnes qui ont chassé le stock en février ont probablement fini par tenir le sac.

Péniblement, l’action SKLZ est tombée en dessous de 20 $ en avril et a même touché 8 $ en octobre. Cependant, il y a eu une reprise à 11 $ à la fin du mois.

Je devrais également mentionner que Skillz a un bénéfice par action de -72 cents sur 12 mois.

Ce n’est pas terrible lorsque l’action dépasse 10 $, mais ce serait formidable de voir Skillz devenir rentable par action dans un proche avenir.

Retour dans l’arche

Il n’y a pas longtemps, j’ai signalé que le fonds bien connu de Cathie Wood, le FNB ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK), a vendu un peu moins d’un million d’actions SKLZ le 29 septembre.

C’était un gros problème, car Wood et ses fonds sont influents parmi les commerçants d’aujourd’hui.

J’ai souligné que le fonds ARKK n’avait probablement pas cédé les actions Skillz en raison de problèmes avec Skillz en tant qu’entreprise.

Gardez à l’esprit que Skillz a connu 22 trimestres consécutifs de croissance des revenus.

Il est possible que le fonds de Wood ait simplement voulu prendre des bénéfices. De plus, le fonds peut avoir cherché à libérer du capital pour investir dans d’autres entreprises.

En tout cas, il semble que Wood aime l’entreprise maintenant, comme il aurait ARK Invest a récemment acheté 2,11 millions d’actions de Skillz.

Maintenant, je ne suggère certainement pas que quiconque devrait simplement imiter les fonds de Wood dans leurs propres comptes d’investissement.

Au contraire, nous pouvons prendre cela comme une leçon que les fonds peuvent acheter et vendre des actions d’une entreprise, et ces transactions ne reflètent pas nécessairement mal l’entreprise elle-même.

Gros ajout à l’équipe

Une façon d’améliorer la crédibilité d’une entreprise consiste à intégrer de grands talents au niveau de la direction.

C’est précisément ce que fait Skillz, car la société vient de nommer Vatsal Bhardwaj au poste de directeur des produits de la société.

C’est un cadre de jeu très expérimenté qui a récemment occupé le poste de directeur général et directeur de la technologie des jeux pour Amazon (NASDAQ :AMZN) segment d’activité Amazon Web Services (AWS).

Avant de rejoindre Amazon, Bhardwaj a été chef de produit pour divers groupes à Facebook (NASDAQ :FB).

Là, il a géré des projets et des équipes dans les secteurs de l’ingénierie, de la gestion des produits, de la conception de jeux, de la production et d’autres segments.

Bhardwaj sera occupé à Skillz. Ses rôles comprendront :

Diriger les équipes produit et technologique Conduire la création de nouveaux services et produits à partir du concept, du développement et de la mise sur le marché Aider à faire évoluer les équipes, les pratiques opérationnelles et les systèmes Travailler avec son équipe pour construire et opérationnaliser la feuille de route des produits de l’entreprise

La ligne de fond

Sans aucun doute, Bhardwaj s’avérera être un atout considérable pour Skillz.

Et si un fonds dirigé par Wood veut s’approvisionner en actions de l’entreprise, ce n’est pas du tout un mauvais signe.

Dans l’ensemble, le profil risque/rendement semble favorable pour l’action SKLZ. Espérons que les actionnaires profiteront d’un beau rallye avant la fin de l’année.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.