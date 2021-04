Action SKLZ: Cathie Wood mise sur l’action Skillz, devriez-vous?

Skillz (NYSE:SKLZ) est en hausse jeudi, poursuivant le mouvement positif pour le stock qui a commencé hier.

Alors pourquoi SKLZ est-il en stock aujourd’hui? Il semble que les nouvelles récentes des ETFs ARK Investment de Cathie Wood qui achètent des actions de l’action ont augmenté. ARK révèle hier qu’elle a ramassé un total de 5 millions d’actions SKLZ entre ses différents ETF.

La situation des stocks Skillz

L’action SKLZ est encore relativement nouvelle sur le marché public, ne l’ayant entrée qu’en décembre 2020 par une fusion SPAC avec Acquisition de Flying Eagle. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées pour l’action, les actions ayant chuté en février et mars après une forte hausse.

Luke Lango dit: N’hésitez pas à acheter des actions Skillz

La position de Luke sur l’action SKLZ est que le moment est venu d’y entrer. Bien qu’il ait été touché par les vendeurs à découvert ces derniers mois, les commerçants de détail commencent à s’y intéresser et cela pourrait faire grimper les actions.

Alex Sirois dit: il y a de gros problèmes de brassage pour Skillz Stock

Alex est beaucoup plus intéressé par le rapport sur les ventes à découvert pour l’action SKLZ. Il indique que le PDG de Skillz, Andrew Paradise, a vendu 8 millions d’actions après la chute du rapport, signe de peu de confiance dans l’entreprise.

Chris Tyler dit: Le terrain est difficile pour Skillz Stock

Chris est d’avis qu’il y a encore plus d’inconvénients potentiels pour l’action SKLZ en cours de route. Cependant, il note également qu’un prix plus bas pourrait être un bon point d’entrée pour les investisseurs si les actions recommencent à augmenter au second semestre.

Matt McCall dit: la vente d’actions Skillz est injustifiée

Matt a l’impression que l’action SKLZ a été trop durement touchée par la vente ces derniers mois. Même ainsi, il pense que la baisse des prix constitue une opportunité parfaite si les investisseurs veulent entrer avant que les prix ne grimpent.

Will Ashworth dit: Skillz Stock est un couteau qui tombe

Will s’inquiète que SKLZ n’ait pas encore atteint le fond et pourrait ne pas le faire jusqu’à ce qu’il tombe en dessous de 10 $ par action. Bien qu’il pense qu’il existe un potentiel de croissance future, il ne pense pas que le moment soit venu d’acheter des actions.

L’action SKLZ était en hausse de 4,1% ce matin mais est toujours en baisse de 4,2% depuis le début de l’année.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.