Action SKLZ: malgré les critiques récentes, le moment est venu d’acheter Skillz

Skillz (NYSE:SKLZ) peut trouver un support à des prix compris entre 15 et 20 dollars par action. Mais, jusqu’à présent, les actions de la plate-forme de compétition e-sports ont eu du mal à rebondir. Vous vous souviendrez peut-être qu’en février, cette action se négociait à des prix aussi élevés que 46,30 $ par action.

Les anciennes SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) comme celle-ci ont eu du mal à rebondir après le «SPAC Wipeout» plus tôt cette année. Mais un facteur spécifique à l’entreprise l’a également pesé. Comme Chris MacDonald d’InvestorPlace en a parlé le mois dernier, un court rapport cinglant d’un utilisateur de Twitter se faisant appeler Recherche sur les yeux d’aigle a mis la pression sur le stock.

C’est le deuxième rapport de ce genre à sortir sur l’entreprise ces derniers mois. De retour en mars, un autre ours vocal, Recherche Wolfpack, ont fait des accusations similaires, mais beaucoup moins détaillées. Alors, y a-t-il une substance aux affirmations des deux commentateurs baissiers? Ou, essaient-ils tous les deux de faire une montagne d’une taupinière?

En termes simples, leurs critiques à l’égard de Skillz sont peut-être exagérées. La boîte de taureau reste en grande partie intacte. Bien sûr, ce n’est peut-être pas une affaire de slam dunk qui se déroule exactement comme l’attendent les haussiers du titre. Mais, avec tant de négativité qui pèse déjà sur les actions, l’action pourrait encore gagner massivement, même si elle manque légèrement les projections futures.

Les taureaux d’actions SKLZ ripostent contre les réclamations à court terme

Les brefs rapports susmentionnés peuvent remettre en question le véritable potentiel de croissance de Skillz. À savoir, l’accusation d’Eagle Eye selon laquelle l’entreprise utilise le «bonus en espèces» qu’elle donne à ses utilisateurs pour gonfler ses propres revenus. Cependant, un investisseur majeur dans ce titre, Cathie Woods ‘ ARK Investir, a défendu l’entreprise au sujet de ces allégations.

Cela survient alors que les fonds négociés en bourse (ETF) gérés activement par le gestionnaire de placements accumulent davantage d’actions SKLZ. Selon sa déclaration, ARK affirme que les allégations du rapport succinct sont «exagérées ou incorrectes» et résultent d’un «malentendu de l’entreprise». Oui, la firme, à travers ses fonds comme le ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK), dépend beaucoup du succès de cette entreprise. En fait, les ETF ARK ont augmenté leurs avoirs dans l’action à la fin du mois dernier. Si le short est correct, ARK pourrait finir par «tenir le sac», pour ainsi dire.

Pourtant, s’il s’agit d’un “court métrage criant”, pourquoi n’y a-t-il pas de chercheurs plus éminents, comme Recherche Hindenburg, parti après Skillz? Il est important de se rappeler que tous les «rapports courts» ne produisent pas des bombes qui changent la donne. Pour chaque court rapport qui affecte de manière permanente le sentiment pour une action, comme l’exposé de Hindenburg sur Nikola (NASDAQ:NKLA) en septembre dernier, il existe des dizaines de rapports de ce type, comme celui-ci à partir de 2019 Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT), qui s’avère être un hamburger rien.

Alors, est-ce que les récents rapports courts sur l’action SKLZ ruinent l’affaire des taureaux? Ils peuvent mettre en évidence la nécessité d’aborder avec prudence les valeurs de croissance spéculatives comme celle-ci. Mais aucun de ces rapports ne fait grand-chose pour détruire le cas taureau, qui repose sur le passage continu à un modèle de revenus basé sur les tournois pour les jeux mobiles.

L’affaire Bull reste intacte

Le mois dernier, j’ai discuté de l’affaire du taureau pour Skillz. L’analyste principal des marchés d’InvestorPlace, Luke Lango, dans sa vaste couverture de cette société, continue de faire valoir de manière convaincante pourquoi cette société, désormais en disgrâce auprès des investisseurs, a beaucoup à gagner, alors que le marché réalise à nouveau son potentiel à long terme.

Alors, quel est le cas du taureau? Le voici en quelques mots. Aujourd’hui, l’espace de jeu mobile fonctionne en utilisant un modèle de revenus d’achat à la fois financé par la publicité et en jeu. Ce modèle peut fonctionner pour les jeux les plus populaires. Mais cela le rend moins optimal pour les petits développeurs, qui ne peuvent pas générer de profit uniquement grâce aux publicités / achats dans le jeu auprès de leurs plus petites bases de fans.

Pourtant, avec le modèle basé sur les tournois, que la plate-forme de cette société facilite, les développeurs peuvent créer plus de jeux de niche et rester rentables. Au fil du temps, à mesure que le jeu mobile évoluera vers ce modèle, Skillz continuera à se développer. À mesure qu’il évolue, il passera de la génération de pertes à la production de marges EBITDA élevées (pensez à deux chiffres).

À mesure qu’elle grandit et qu’elle devient une entreprise très rentable, les actions pourraient enregistrer des gains en pourcentage à trois chiffres à partir d’ici. Même si l’entreprise est légèrement en deçà des attentes de croissance, ses sceptiques, tant discutés, ont remis en question.

Cela peut prendre du temps, mais cela reste l’un des plus forts jeux de croissance de la SPAC

Maintenant, gardez à l’esprit qu’un rebond des actions Skillz peut ne pas se produire dans quelques mois ou trimestres. Les actions pourraient même continuer de marcher sur l’eau, voire de reculer, à court terme.

Bottom Line: ne laissez pas les courts rapports vous effrayer cette opportunité. Oui, soyez prudent, comme avec n’importe quel stock, il n’est pas figé dans la pierre, le cas du taureau se déroulera pleinement. Mais, parmi les «histoires de croissance» SPAC qui ont été rendues publiques au cours de l’année écoulée, l’action SKLZ reste l’une des opportunités les plus prometteuses.

