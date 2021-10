Action SKLZ : n’achetez pas de Skillz tant que ses revenus n’ont pas rattrapé les dépenses

Chaque fois que j’écris sur Skillz (NYSE :SKLZ) Je me rends compte que les analystes continuent de baisser leurs prévisions de ventes pour la société de jeux. En fait, c’est une société de logiciels qui aide les développeurs à créer leurs propres jeux. Peut-être qu’après que la société aura annoncé ses résultats du troisième trimestre le 3 novembre, l’action SKLZ pourrait se redresser.

Au 27 octobre, l’action était à 11,09 $. Mais il a commencé l’année à 20 $, soit une baisse de 8,91 $ ou de 44,55 % depuis le début de l’année (YTD). Et c’est après qu’il a clôturé à 43,72 $ le 5 février, pour tomber à un récent creux de 8,05 $ au 11 octobre.

Le tour des montagnes russes s’est un peu calmé, le stock de SKLZ ayant augmenté d’environ 44% à 11,63 $.

Je pense que si ses revenus et ses bénéfices au troisième trimestre sont meilleurs que prévu, il existe une légère possibilité, même minime si les dépenses de marketing sont sous contrôle, que l’action SKLZ puisse amorcer un rebond.

Où en sont les choses avec Skillz

Skillz exploite une plate-forme hébergée en ligne qui « permet aux développeurs de jeux indépendants d’organiser des tournois et de proposer des activités de jeu compétitives aux utilisateurs finaux du monde entier ». En effet, ils se rémunèrent en proposant aux développeurs un SDK (kit de développement logiciel) qui gère les concours et les prix payés aux consommateurs dans les jeux. Skillz facture un pourcentage des revenus de la société de jeux sur les frais d’inscription aux compétitions et aux jeux.

En effet, ils gèrent les jeux, perçoivent les droits d’entrée auprès des utilisateurs finaux du jeu en utilisant les cartes de crédit de l’utilisateur final ou Pay Pal (NASADQ :PYPL) comptes.

De cette façon, Skillz agit un peu comme un gestionnaire de casino au nom des développeurs de jeux. Il verse les prix et conserve une partie des frais d’inscription pour sa part des revenus avant de payer au développeur du jeu sa part des frais d’inscription.

Vous pouvez donc voir que la fortune de l’entreprise dépend de la capacité des développeurs de jeux à promouvoir leurs jeux. Skillz doit également dépenser beaucoup d’argent en marketing pour générer du trafic vers sa plate-forme de développement de jeux. Parfois, par exemple, il offre des Bonus Cash aux utilisateurs finaux initiaux des sites des développeurs de jeux.

Il s’agit d’une dépense de marketing. Il existe d’autres promotions pour lesquelles l’entreprise doit dépenser de l’argent pour générer du trafic, que l’entreprise appelle « Programmes d’incitation pour les utilisateurs finaux » à la page 7 du 10-Q.

Comment cela affecte les bénéfices de Skillz

Au deuxième trimestre, Skillz a dépensé 99,5 millions de dollars en « Ventes et marketing » pour ne générer que 89,5 millions de dollars de revenus. Donc, vous pouvez voir le problème. Son modèle économique est intrinsèquement non rentable, du moins jusqu’à ce que les dépenses de marketing puissent être maintenues à un niveau égal à la hausse des ventes.

Le problème est que les dépenses liées à la promotion et au trafic dépassent les ventes. Vous pouvez également le voir dans les dépenses de vente et de marketing des six premiers mois. Les revenus étaient de 173,1 millions de dollars, mais les dépenses de vente et de marketing se sont élevées à 195,8 millions de dollars.

C’est essentiellement la raison pour laquelle l’entreprise ne peut pas produire de cash-flow libre positif. En conséquence, je change d’avis sur la société et les actions SKLZ. Je ne vois pas de situation dans laquelle l’entreprise tournera à moins que les revenus n’augmentent considérablement.

Cependant, les analystes ont abaissé leurs estimations de ventes. Par exemple, Seeking Alpha a une page qui montre qu’au cours des six derniers mois, les prévisions de ventes pour l’année se terminant en décembre 2022 ont chuté de 2,7%. Cela va dans la direction opposée à ce qu’ils doivent être.

Que faire avec le stock SKLZ

Les analystes examineront très attentivement la publication des résultats du troisième trimestre le 3 novembre. Ils voudront voir si les dépenses de marketing et de vente de l’entreprise dépassent les ventes. Sinon, à l’avenir, Skillz a une chance de réaliser des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles.

Mais sinon, le stock SKLZ ne volera pas plus haut avant un certain temps. En conséquence, les investisseurs patients prendront soin d’analyser les données financières de l’entreprise avant d’investir dans ce titre.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position, directement ou indirectement, dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.