Action SKLZ : Skillz joue le jeu de la croissance, mais ce n’est pas un achat ici

« L’avenir du sport est électronique. L’avenir du sport est mobile. L’avenir du sport, c’est maintenant. C’est quoi Skillz Inc. (NYSE :SKLZ) dit dans une vidéo comment cela fonctionne. Mais si c’est l’avenir du sport, alors pourquoi l’action SKLZ a-t-elle chuté de plus de 45% depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de lundi de 10,59 $ ?

Source : NYCStock / Shutterstock.com

Skillz est devenue publique fin 2020 par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Cela lui a permis d’être rendu public tout en évitant certaines des règles et conditions financières qui doivent être remplies dans un processus d’introduction en bourse. Et je suis sceptique quant à son stock pour plusieurs raisons.

Stock SKLZ : pourquoi je suis sceptique

La première raison est l’enthousiasme suscité en décembre 2020, alors que l’action SKLZ a grimpé de 29% le premier jour “alors que les investisseurs ont adopté une entreprise se présentant comme la première société d’esports mobiles cotée en bourse”.

Ensuite, le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 a montré que la société avait augmenté ses revenus pour sa 22e année consécutive, ce qui est très positif. Mais nous ne pouvons pas ignorer cette baisse de plus de 40 % du cours de l’action en 2021.

Et bien que l’action SKLZ soit ou non un nom sur lequel se concentrent les machines de battage médiatique sur les réseaux sociaux, certaines raisons importantes sous-tendent cette performance volatile du cours des actions. C’est le jeu de la croissance contre le jeu de la valeur dans l’investissement boursier.

Je vois donc la croissance continue des revenus, qui est un facteur important et favorable pour le stock. Mais je vois aussi comment l’entreprise se développe à la fois en nombre d’utilisateurs et en revenus, mais ne fait pas encore de profit. Et c’est de mauvais augure pour l’efficacité à court terme du plan d’affaires de Skillz.

Un business plan dynamique mais pas de bénéfices

Qu’est-ce que Skillz ? Skillz est une plate-forme en ligne où les utilisateurs jouent à des jeux mobiles en échange de prix en espèces. Skillz gagne de l’argent à partir de divers flux de revenus, notamment les frais d’inscription aux compétitions, les parrainages de marques, les publicités dans le jeu et les frais de tournoi.

Les chiffres sur le site Web de Skillz concernant le nombre d’utilisateurs, de jeux et de développeurs sont impressionnants. Plus de 30 millions de joueurs, plus de 30 000 développeurs de jeux, plus de 5 millions de dollars en tournois quotidiens et plus de 100 millions de prix mensuels. Avec tout cela, je m’attendrais à voir une entreprise rentable. Ce n’est pas le cas. La société a déclaré sur ses résultats du deuxième trimestre 2021 une perte nette de 79,6 millions de dollars, supérieure à 20,2 millions de dollars l’année précédente.

Comme il n’y a pas encore de formulaire annuel 10-K signalé lorsque la société est devenue publique en décembre 2020, en vérifiant le rapport sur les résultats du premier trimestre 2021, nous notons que «la perte nette était de 53,6 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021, contre 15,5 millions de dollars l’année précédente. . “

D’accord, cela semble être une tendance. J’ai donc vérifié le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 et une fois de plus, j’ai lu que «la perte nette était de 44 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, contre une perte nette de 9 millions de dollars au cours du trimestre comparable en 2019.»

C’est donc une entreprise qui croît rapidement mais qui perd aussi de plus en plus d’argent à essayer d’être une entreprise rentable. Mais d’un autre côté, la plupart des analystes sont trop excités maintenant et le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de 2021 a montré quelques faits saillants intéressants – chiffre d’affaires en hausse de 52% à 89,5 millions de dollars, bénéfice brut en hausse de 52% à 85,1 millions de dollars, marge brute de 95% et trésorerie de 692,8 millions de dollars. , sans dette.

Pas de dette et beaucoup d’argent : qu’est-ce qui peut mal tourner ?

Étant donné que Skillz a un bilan solide sans dette et beaucoup de liquidités pour poursuivre ses objectifs stratégiques, il y a un paramètre clé à considérer maintenant – le retour sur le capital investi (ROIC). Cela est défini comme (revenu net – dividende) / (dette + fonds propres) selon Investopedia.

Je veux me concentrer sur deux paramètres clés dans ce chiffre ROIC. Investopedia mentionne qu’« on pense qu’une entreprise crée de la valeur si son ROIC dépasse 2 % et détruit de la valeur s’il est inférieur à 2 %. De plus, « un ROIC supérieur au coût du capital signifie qu’une entreprise est en bonne santé et en croissance, tandis qu’un ROIC inférieur au coût du capital suggère un modèle commercial non durable ».

Maintenant, en prenant et en analysant les données de Gurufocus, nous notons que le ROIC pour l’action SKLZ en 2018 était de 0%, en 2019 était de -321,9 % et en 2020, le ROIC était de -847,47 %.

Le ROIC ne s’améliore pas, il empire – et est également bien inférieur au coût du capital pour Skillz. Pourquoi donc? L’entreprise n’étant pas endettée, son coût du capital est constitué uniquement de ses fonds propres et de son risque. À mon avis, cela devrait être élevé et positif pour une entreprise qui est entrée en bourse récemment et qui perd de l’argent.

L’essentiel est que Skillz ne crée pas de valeur pour les investisseurs à l’heure actuelle, et il semble que son modèle économique ne soit pas durable.

Mon avis sur Skillz

La société a une forte croissance des revenus et du nombre d’utilisateurs. Il vise une expansion internationale sur de grands marchés tels que l’Inde tout en ayant également des partenariats stratégiques pour accroître sa part de marché dans l’industrie des jeux. Tout cela est bon.

Mais en ce qui concerne la valorisation et les fondamentaux, l’action SKLZ est loin d’être désormais un jeu de valeur. Je vois beaucoup de potentiel pour l’entreprise. Mais jusqu’à ce qu’il réalise un profit constant, je ne vois pas de raison impérieuse de s’en enthousiasmer dans un portefeuille bien diversifié.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.