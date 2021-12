Action SNAP : Snap est toujours un achat, malgré des bénéfices négatifs

Connu pour son application de caméra multifonction Snapchat, Se casser (NYSE :SE CASSER) fournit une plate-forme de médias sociaux dynamique avec un fort attrait pour les jeunes utilisateurs. Quoi qu’il en soit, les traders d’actions SNAP ne semblent actuellement pas avoir beaucoup de conviction dans l’entreprise.

Source : Goutte d’encre / Shutterstock.com

Snapchat n’est pas nécessairement la plate-forme de médias sociaux la plus populaire, je l’admets. Néanmoins, la société a intégré à l’application des fonctionnalités de pointe telles que la réalité augmentée (RA) afin qu’elle puisse rester compétitive.

En fait, dans un rapport récent, les analystes de Jefferies ont déclaré que Snap « commence à démocratiser avec succès ses ensembles d’outils de réalité augmentée grâce à son Lens Studio et son kit de caméra récemment lancés ».

Avec une telle approbation, on pourrait penser que le stock tirerait sur des cylindres. Pourtant, comme nous allons en discuter maintenant, il existe une tendance baissière majeure qui pourrait être injustifiée.

Un regard plus attentif sur SNAP Stock

En septembre, l’action SNAP se portait très bien. Au cours de ce mois, il a atteint un sommet sur 52 semaines de 83,34 $ – pas trop minable après avoir commencé 2021 à seulement 50 $. Puis, fin octobre, l’action s’est détériorée de façon drastique en plongeant de 75 $ à 55 $.

Très probablement, cela s’est produit en raison de l’évaluation négative par les investisseurs des résultats de la société au troisième trimestre. Nous couvrirons certainement ce sujet, car les données financières pourraient ne pas justifier une baisse du cours des actions de cette ampleur.

Dans tous les cas, l’action SNAP n’a cessé de baisser, passant même en dessous de 47 $ début décembre. Certes, le marché boursier au sens large était secoué en raison de l’émergence de la souche variante omicron Covid-19.

Néanmoins, les investisseurs avertis devraient considérer chaque entreprise séparément et passer au crible les données financières avec un œil critique.

Pas si mal, après tout

Ne tournons pas autour du pot. À l’heure actuelle, Snap n’est pas une entreprise rentable. Si c’est un briseur d’affaire pour vous, je comprends. Cependant, les résultats fiscaux de Snap au troisième trimestre 2021 indiquent que la société fait des progrès substantiels vers la rentabilité.

Au troisième trimestre 2021, la perte de bénéfice net trimestriel de l’entreprise de 72 millions de dollars, alors que cela peut sembler mauvais, représente en fait une amélioration de 64 % en glissement annuel.

Si Snap parvient à maintenir cette trajectoire, il est concevable que l’entreprise puisse atteindre l’équilibre des bénéfices l’année prochaine.

Pendant que nous y sommes, voici quelques autres points de données positifs pour le troisième trimestre :

306 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en hausse de 23 % en glissement annuel Chiffre d’affaires trimestriel de 1,067 milliard de dollars, marquant une amélioration de 57 % en glissement annuel millions déclarés au cours du trimestre de l’année précédente

Partenariat de SNAP stock avec Alphabet

Jusqu’à présent, nous avons construit un dossier selon lequel les investisseurs pourraient avoir réagi de manière irrationnelle au rapport financier de Snap. N’oublions pas un autre angle, cependant : Snap est un innovateur audacieux et avant-gardiste parmi les fournisseurs de plateformes de médias sociaux.

C’est peut-être pourquoi le géant de la technologie Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) a choisi de collaborer avec Snap.

Il n’y a pas longtemps, Snap a annoncé le lancement imminent d’une nouvelle fonctionnalité sur le Pixel 6 de Google, connue sous le nom de Quick Tap to Snap.

Avec ce partenariat, Snap propose une version en mode appareil photo de Snapchat accessible directement depuis l’écran de verrouillage d’un téléphone. De plus, cet effort de collaboration permettra au Pixel 6 d’être le téléphone le plus rapide pour faire un Snap.

De plus, la collaboration avec Google va au-delà de Quick Tap to Snap. Apparemment, Snap et Google lanceront des lentilles AR exclusives. De plus, certaines fonctionnalités de Pixel telles que la traduction en direct, seront directement disponibles dans la fonctionnalité de Snapchat sur le Pixel 6.

La ligne de fond

Comme vous pouvez le voir, l’alliance de Snap avec Alphabet devrait être gagnant-gagnant pour les deux sociétés ainsi que pour la communauté des utilisateurs de Snapchat et Pixel.

De plus, il est clair que la situation financière de Snap n’est pas irréparable. L’entreprise pourrait en fait atteindre la rentabilité dans un proche avenir.

Alors, n’ayez pas peur de la tendance baissière du cours de l’action. Et si vous êtes tenté de vendre à la panique, je vous recommande de vous en débarrasser.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.