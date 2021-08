Action SNDL : il n’y a qu’une seule raison d’acheter des cadrans solaires aux prix d’aujourd’hui

Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur un éventuel catalyseur secondaire avec Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) Stock. La légalisation complète de la marijuana aux États-Unis reste la principale pour cette entreprise de pot basée au Canada. Mais, si le cours de son action baissait encore ? Acheter avant lui en mettant sa position de trésorerie de 862,5 millions de dollars à bon escient pourrait être une autre raison d’acheter le retrait.

Avec le recul, il peut y avoir un problème avec cette prise. Pourquoi? Les actions ne reviendront probablement pas en dessous des niveaux actuels (80 cents par action), jusqu’à ce qu’il soit clair que la réforme du pot n’aura pas lieu en 2021 ou 2022.

Aux niveaux actuels, les actions se négocient bien au-dessus de leur valeur sous-jacente. Avec cela, ce n’est toujours pas quelque chose que vous pouvez acheter sur ses fondamentaux. Au lieu de cela, cela reste un pari binaire sur le récent débat au Congrès américain entraînant une légalisation au cours de la prochaine année.

Est-ce un pari qui en vaut la peine ? Oui et non. Les perspectives de signature des réformes de la cagnotte en 2021 semblent minces. Pourtant, étant donné que le risque de baisse à partir d’ici peut être modéré, ceux qui recherchent des opportunités de rendement à haut risque et à fort potentiel peuvent y voir un pari qui vaut la peine d’être fait.

Action SNDL : pour l’instant, oubliez son catalyseur secondaire

Supposer que Sundial réussit à faire fonctionner son bilan liquide peut être un vœu pieux. Compte tenu de ses piètres antécédents en matière d’allocation de capital. Mais jusqu’à ce qu’il montre des signes qu’il décevra encore une fois dans ce domaine, vous ne devriez pas radier son catalyseur secondaire.

Cela étant dit, comme il reste à 80 cents par action, mettez ce catalyseur secondaire de côté. Aux niveaux actuels, le jeu avec les actions SNDL concerne son principal catalyseur, la légalisation. La question est maintenant de savoir si cela se jouera, soit fin 2021, soit début 2022.

En s’enregistrant sur Capitol Hill, les perspectives de réformes semblent bientôt sombres. Le projet de loi sur la légalisation du pot du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a peu de chances d’être adopté par le Congrès et signé par le président Joe Biden, dans sa forme actuelle. Cela indique de nouveaux retards dans les types de changements nécessaires pour que des entreprises comme Sundial entrent sur le marché américain du cannabis.

Alors, pourquoi voudriez-vous toujours lancer les dés sur les actions SNDL, même si la légalisation en Amérique est apparemment un long plan ? Les politiciens peuvent rester divisés. Mais « légalisez-le » est clairement vainqueur dans le tribunal de l’opinion publique. Une majorité d’Américains, dans les États bleus comme dans les États rouges, sont favorables à ce que la marijuana soit considérée comme une substance contrôlée. Ce n’est qu’une question de temps avant que les politiciens changent leur air actuellement hésitant.

Risque de baisse si la légalisation n’a pas lieu en 2021 ou 2022

Certes, avec « une question de temps, il y a une mise en garde. Je ne veux pas dire que, hors du champ gauche, les démocrates et les républicains se donnent la main et adoptent le projet de loi de Schumer lorsque le Congrès reviendra de la pause le mois prochain. Ce sera probablement beaucoup plus progressif que cela. L’Amérique est probablement à plus d’un an de ces changements attendus.

Si tel est le cas, l’action SNDL va bientôt à nouveau baisser. Encore une fois, parce que les actions d’aujourd’hui ne se maintiennent qu’aux niveaux de prix d’aujourd’hui, jusqu’à ce que de nouveaux développements rendent officiel que les modifications apportées aux lois fédérales américaines sur le pot ne se produiront ni cette année ni au début de l’année prochaine.

Si les actions entrent à nouveau en mode vente, jusqu’où pourraient-elles descendre ? Peut-être jusqu’à 57 cents, un prix que Mark Hake d’InvestorPlace a évalué comme un prix raisonnable pour l’action. Peut-être même plus bas, selon que ceux qui le détiennent encore aujourd’hui se dirigent vers les sorties, à la seconde où il est gravé dans le marbre, le projet de loi Schumer n’est pas adopté, sous quelque forme que ce soit.

Même ainsi, il peut toujours être judicieux d’acheter ce billet de loterie de légalisation, dans l’espoir d’un gros gain. Le risque de baisse n’est peut-être pas si grave. 40-50% de baisse possible est bien mieux que le risque d’une perte totale. Surtout avec le potentiel de faire un bond de points de pourcentage à trois chiffres sur les nouvelles de légalisation qui changent la donne.

Un pari binaire qui vaut la peine d’être pris ? C’est à vous

Les chances qu’une réforme du pot se produise en quelques mois plutôt qu’en quelques années semblent faibles. Cela signifie-t-il que vous devriez oublier de faire un pari binaire sur Sundial Growers ? Pas nécessairement. Les actions pourraient plonger, si le projet de loi de Schumer continue de patauger et du Congrès, et ne montre aucun signe d’adoption.

D’un autre côté, il ne vaut peut-être pas la peine d’attendre que ce titre retombe à 57 cents (ou moins) par action. En fait, bien que la légalisation reste une priorité, les actions accélérées ou non peuvent rester aux niveaux actuels pendant un certain temps.

Si vous pensez que les gains possibles d’une éventuelle réforme de la loi sur le pot aux États-Unis dépassent le risque de baisse des actions SNDL ? Par tous les moyens, considérez qu’il s’agit d’un jeu risqué qui mérite d’être pris avec prudence.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.